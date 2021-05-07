ماركا: ريال مدريد سيستمع للعروض المقدمة لـ هازارد

وصل صبر ريال مدريد مع إدين هازارد إلى الحد الأقصى وصار البلجيكي معروضا للبيع حسبما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن المباريات الأربع الأخيرة من الدوري الإسباني ستكون حاسمة في تحديد البطل، والفوز باللقب لن يغير موقف النادي من اللاعب.

وأوضح التقرير أن "صور اللاعب بعد مباراة تشيلسي وهو يضحك مع زملائه السابقين في الفريق اللندني لم تؤثر على اللقب والذي تم مناقشته قبل أسابيع".

وكان البلجيكي قد أبدى اعتذاره لجماهير ريال مدريد عقب المباراة. (طالع التفاصيل)

التقرير أكمل أن "وضع هازارد تضائل في غرفة ملابس الفريق، وأن القليل يتوقع أن يقدم البلجيكي لمسة سحرية تقود الفريق للفوز، وهو شعور مماثل في مجلس إدارة النادي".

ويمتلك هازارد 3 مواسم متبقية في عقده، إذ خاض 22 مباراة الموسم الماضي فقط و18 الموسم الحالي بسبب الإصابات.

وأتم التقرير أن زيدان أراد ضم هازارد قبل انتقال لتشيلسي في 2012، ويعتمد عليه عندما يكون متاحا لكن على الرغم من ذلك، "سيستمع ريال مدريد الآن للعروض المقدمة للاعب".