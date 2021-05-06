هازارد: أعتذر لجمهور ريال مدريد.. لم أقصد الإساءة لكم

الخميس، 06 مايو 2021 - 20:42

كتب : FilGoal

هازارد - تشيلسي

اعتذر إدين هازارد لاعب ريال مدريد لجماهير فريقه، بسبب اللقطة التي جمعته بأفراد تشيلسي بعد مباراة الأمس.

ريال مدريد ودع دوري أبطال أوروبا بهزيمته بهدفين دون مقابل في ستامفورد بريدج، نتيجة لم تظهر على وجه هازارد الذي تضاحك مع زملائه السابقين بعد اللقاء.

وكتب هازارد عبر حسابه في إنستجرام:

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"أنا آسف. قرأت العديد من الآراء التي قيلت عني اليوم، لكن نيتي لم تكن الإساءة لجمهور ريال مدريد. حلمي كان اللعب لـ ريال مدريد وقد جئت هنا لتحقيق الانتصارات. الموسم لم ينته بعد وسنقاتل معا للفوز بالدوري".

وشارك هازارد بشكل أساسي أمام فريقه السابق وتم استبداله في اللحظات الأخيرة من اللقاء بعد أن قُتلَت المباراة عمليا.

وعانى هازارد خلال عامين قضاهما في ريال مدريد بسبب كثرة الإصابات، إذ لم يكمل 90 دقيقة إلا في 5 مناسبات فقط كلها كانت في موسمه الأول.

ونال هازارد انتقادات عنيفة من الإعلام الإسباني بسبب لقطته بعد المباراة، وتعالت مطالبات بالتخلي عنه الصيف المقبل.

هازارد ريال مدريد
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