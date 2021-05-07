8 يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الشهر.. وسولشاير على رأس المرشحين لجائزة مدرب أبريل 2021

الجمعة، 07 مايو 2021 - 13:11

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإنجليزي 2016

يتنافس 8 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أبريل 2021.

وضمت القائمة كل من:

ألكسندر أرنولد – ليفربول

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ستوارت دالاس – ليدز يونايتد

ماسون جرينوود – مانشستر يونايتد

كيليتشي إيهانتشيو – ليستر سيتي

جيسي لينجارد – وست هام يونايتد

ماتيوش بيريرا – وست بروميتش ألبيون

آلان سان ماكسيمان – نيوكاسل يونايتد

كريس وود – بيرنلي

وباب التصويت مفتوح حتى العاشر من مايو المقبل للجماهير، بالإضافة لقادة الفرق الـ 20 ومجموعة من الخبراء لاختيار الأفضل.

وفاز بالجائزة هذا الموسم كل من دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون، وسون هيونج مين لاعب توتنام وبرونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد مرتين، وإلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي مرتين.

ويحمل النيجيري كيليتشي إيهاناتشيو الجائزة عن شهر مارس الماضي.

فيما يتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من:

سام ألاردايس – وست بروميتش ألبيون

أولي جونار سولشاير – مانشستر يونايتد

ستيف بروس – نيوكاسل يونايتد

مارسيلو بييلسا – ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي
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