8 يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الشهر.. وسولشاير على رأس المرشحين لجائزة مدرب أبريل 2021

يتنافس 8 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أبريل 2021.

وضمت القائمة كل من:

ألكسندر أرنولد – ليفربول

ستوارت دالاس – ليدز يونايتد

ماسون جرينوود – مانشستر يونايتد

كيليتشي إيهانتشيو – ليستر سيتي

جيسي لينجارد – وست هام يونايتد

ماتيوش بيريرا – وست بروميتش ألبيون

آلان سان ماكسيمان – نيوكاسل يونايتد

كريس وود – بيرنلي

وباب التصويت مفتوح حتى العاشر من مايو المقبل للجماهير، بالإضافة لقادة الفرق الـ 20 ومجموعة من الخبراء لاختيار الأفضل.

وفاز بالجائزة هذا الموسم كل من دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون، وسون هيونج مين لاعب توتنام وبرونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد مرتين، وإلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي مرتين.

ويحمل النيجيري كيليتشي إيهاناتشيو الجائزة عن شهر مارس الماضي.

8️⃣ 𝗕𝗜𝗚 performances in April, but who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month? 💥 Trent Alexander-Arnold 💥 Stuart Dallas 💥 Mason Greenwood 💥 Kelechi Iheanacho 💥 Jesse Lingard 💥 Matheus Pereira 💥 Allan Saint-Maximin 💥 Chris Wood 🗳 https://t.co/mmfNAPj5ho | #PLAwards pic.twitter.com/vUMwG92B4b — Premier League (@premierleague) May 7, 2021

فيما يتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من:

سام ألاردايس – وست بروميتش ألبيون

أولي جونار سولشاير – مانشستر يونايتد

ستيف بروس – نيوكاسل يونايتد

مارسيلو بييلسا – ليدز يونايتد