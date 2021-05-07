مدافع يتصدى لركلتي ترجيح ويقود المغرب التطواني لنصف نهائي كأس العرش

مدافع يتصدى لركلتي ترجيح ويقود فريقه إلى نصف نهائي كأس العرش المغربي!

عادل الحسناوي النادي : الدفاع الحسني الجديدي المغرب التطواني

استطاع عادل الحسناوي مدافع المغرب التطواني في قيادة فريقه إلى نصف نهائي كأس العرش المغربي بالتفوق على المغرب الفاسي.

وقت المباراة الأصلي انتهى بالتعادل السلبي، وتفوق الفريق التطواني بركلات الترجيح بالفوز 7-6.

لكن ماذا حدث ليصبح الحسناوي حارس مرمى فريقه؟

المباراة انتهى شوطيها الأول والثاني بالتعادل السلبي، وفي الدقيقة 118 من الشوط الإضافي تعرض يحيى الفيلالي حارس المغرب التطواني للطرد.

وبعد نفاد تغييرات الفريق التطواني الخمسة، اضطر المدير الفني للاعتماد على الحسناوي كحارس مرمى في الدقائق المتبقية وأثناء تنفيذ ركلات الترجيح.

الحسناوي تصدى لركلة ثابتة في الدقيقة الأخيرة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان لركلات الترجيح.

واستطاع الحسناوي التصدى لركلتي ترجيح وقاد فريقه إلى المربع الذهبي بنتيجة 7-6.

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وسيلتقي المغرب التطواني مع الوداد البيضاوي في نصف النهائي بعدما فاز الأخير على شباب المحمدية برباعية دون مقابل.