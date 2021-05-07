خانة اليك – سمير كمونة يرد على نادر السيد ويكشف أزمة هاتف هاني رمزي في ألمانيا

هناك الكثير من الحكايات غير المعروفة وكواليس تحدث في معسكرات المباريات لم تقل من قبل والآن حان الدور لنكشف عنها.

"خانة اليك" سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com خلال شهر رمضان.

تنص الفكرة أنه على كل لاعب أن يكشف لنا سرا ويوجه سؤالا لزميله ويجب عليه الإجابة عليه ليحكي لنا القصة كاملة.

وكان سؤال نادر السيد إلى سمير كمونة يقول: "ماذا حدث مع هاني رمزي أثناء احترافكما في ألمانيا؟".

وأجاب سمير كمونة لـFilGoal.com قائلا: "الأزمة كانت أن هاني رمزي في ذلك الوقت كان يجعل هاتفه صامتا ".

وواصل "في ذلك الوقت كنا نلعب سويا في صفوف كايزر سلاوترن وهو كانت رخصة قيادته سُحبت فكنت أمر عليه يوميا لأصطحبه للمران".

وتابع "في إحدى المرات وبسبب أن هاتفه صامت ظللت أتصل به لكنه لم يجيب وذهبنا للمران متأخرين".

وأردف كمونة ضاحكا "في مرة أخرى كان وقع لي حادثا بالسيارة وظللت أتصل بي كي يأتي ويساعدني لكن لم يرد علي أبدا".

وأتم "في اليوم التالي في المران التقيت به وقال لي لقد رأيت أنك اتصلت بي فأجبته قائلا لا تشغل بالك لقد وقع لي حادث فقط وكنت أحتاجك ولكنم لم تجيب".

ووجه كمونة سؤالا إلى هشام يكن لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق قائلا: "ما هو سر التمريرة الطولية لحسام حسن في مباراة مصر وهولندا في كأس العالم 1990؟".

انتظروا القصة في الحلقة المقبلة