مواعيد مباريات الجمعة 7-5-2021 والقنوات الناقلة.. الدوري الإنجليزي ولقاءات نارية بالسعودية

تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف المسابقات عبر أنحار العالم.

ففي الدوري الإنجليزي يواجه ليستر سيتي منافسه نيوكاسل في تمام التاسعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1 بريميوم".

وفي الدوري الإسباني يواجه رسال سوسيداد نظيره إلتشي عبر قناة "بي إن سبورتس 1" في تمام التاسعة مساء كذلك.

أما في الدوري السعودي ففي ظل الصراع المشتعل على اللقب يلتقي التعاون مع الأهلي في الساعة التاسعة إلا عشرة دقائق عبر قناة "السعودية الرياضية 2".

وفي الساعة التاسعة إلا ثلث يلتقي الشباب مع الهلال عبر قناة "السعودية الرياضية 1".

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