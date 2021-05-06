اننهت في الدوري – الزمالك (2)-(1) سموحة.. نهاية المباراة بفوز أبيض

الخميس، 06 مايو 2021 - 21:14

كتب : FilGoal

طارق حامد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الثاني في سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وسموحة، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ق. 85 عرفة السيد يشارك بدلا من مصطفى فتحي.

ق. 80 أوووه مرتدة قادها مروان حمدي ومرر إلى أوباما وأوباما يعيد له الكرة لكن مروان حمدي يهدر أمام المرمى الخالي.

ق. 76 مروان حمدي ومحمود عبد العزيز يشاركان بدلا من أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي.

ق. 73 تصويبة قوية من أحمد عبد القادر يحولها محمد عواد إلى ركنية.

ق. 66 انطلاقة من إسلام جابر وتمريرة إلى بنشرقي الذي استدار وسدد في يد الهاني سليمان.

ق. 62 أوباما وإسلام جابر يشاركان بدلا من شيكابالا وأحمد سيد "زيزو".

ق. 53 عرضية من زيزو، قابلها بنشرقي برأسية بجانب القائم.

ق. 47 عبد الكبير الوادي يتوغل ويسدد بقوة، لكن عواد يتألق ويحولها إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 جوووول ثاااني. طارق حامد يسجل من توصيبة من خارج منطقة الجزاء.

ق. 35 ديريك نيسيبامبي يهدر الثاني بتصويبة من داخل منطقة الجزاء، يتصدى لها عواد بثبات.

ق. 34 تصويبة جديدة من عبد الكبير الوادي يتصدى لها محمد عواد بثبات.

ق. 22 كرة ثابتة تنفذ سريعا إلى شيكابالا الذي سدد R2 بجانب القائم بقليل.

ق. 20 أوووه الزمالك كاد يسجل سريعا. تمريرة من شيكابالا إلى بنشرقي الذي سدد في الدفاع وتحولت إلى ركنية.

ق. 19 جووول التعااادل سريعا لسموحة. عرضية تمر من إيريك نيسيبامبي ويمهدها عبد الكبير الوادي لـ مصطفى فتحي الذي يسدد مباشرة في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 17 جووول أووول للزمالك. عرضية رائعة من شيكابالا، تجد رأسية أروع من بنشرقي في المرمى مسجلا الأول.

ق. 15 تصويبة من شريف رضا يتصدى لها محمد عواد على مرتين.

ق. 10 أحمد عبد القادر يهدر أخطر الفرص بعد بينية رائعة من مصطفى فتحي، وعبد القادر يراوغ محمود علاء ويسدد بجانب القائم.

ق. 9 انطلاقة من أحمد عبد القادر وتصويبة بجانب القائم.

ق. 8 كرة تتحول من أطهر الطاهر تجاه مرماه وتمر بجانب القائم.

محمد الحنفي يقول لا شيء في اللقطة ولا تستدعي ركلة جزاء.

ق. 6 عبد الكبير الوادي يسقط داخل منطقة الجزاء، ومحمد الحنفي يعود لتقنية الفيديو لمشاهدة اللقطة.

بداية المباراة

في الدوري الزمالك سموحة
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