انتهت في الدوري – الاتحاد السكندري (1) - (2) الأهلي.. انتصار المارد الأحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري والأهلي التي تقام في استاد الإسكندرية في الجولة 20 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بانتصار الأهلي بهدفين لهدف.

ق90+3: تسديدة من أفشة من داخل منطقة الجزاء ذهبت إلى خارج الملعب.

ق90+2: جوووول أول للاتحاد عن طريق محمد الصباحي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق84: تبديلان للأهلي بمشاركة أكرم توفيق ومحمد شريف بدلا من محمد هاني ومروان محسن.

ق81: تبديل للأهلي بمشاركة وليد سليمان بدلا من صلاح محسن.

ق78: مشاركة محمد الصباحي وخروج السيد سالم في خامس تبديلات الاتحاد.

ق75: تسديدة من السيد سالم من ركلة حرة تصدى لها الشناوي وزاد عن مرماه.

ق69: تبديل للاتحاد بمشاركة فوزي الحناوي بدلا من إيمانويل أوكوي.

ق64: تقنية الفيديو تلغي هدف الأهلي الثالث بداعي التسلل على بانون.

ق63: جوووول بدر بانون يسجل الهدف الثالث للأهلي.

ق61: ثلاثة تبديلات للاتحاد بمشاركة رزاق سيسيه وأحمد راشد وروماريو ويليامز بدلا من مانجا وعبد السميع إبراهيم وهشام صلاح.

ق60: تبديل أول للأهلي بخروج الشحات ومشاركة طاهر محمد طاهر، تبعه تديل آخر بمشاركة أيمن أشرف بدلا من ياسر إبراهيم.

ق55: جوووول ثااان للأهلي عن طريق أفشة برأسية بعد عرضية من حسين الشحات.

ق50: جوووول بانون يسجل الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء.

ق48: ركلة جزاء للأهلي بعد إعاقة داميان لوي لمروان محسن.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+2: تسديدة على الطائر من حسين الشحات ذهبت لخارج الملعب تماما.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق40: تسديدة من السولية ذهبت لخارج الملعب.

ق38: أخطر فرص الأهلي حتى الآن، تمريرة سريعة أنهاها أفشة ببينية رائعة للشحات الذي فشل في هز الشباك وذهبت الكرة لخارج الملعب.

ق32: توقف اللعب لإصابة محمد هاني عقب اصطدامه بإيمانويل أوكوي.

ق27: اخطر فرص المباراة حتى الآن، عمار حمدي تسلم الكرة من ركلة ركنية من الناحية اليسرى وتوغل اتجاه منطقة جزاء الأهلي وأطلق تسديدة قوية ارتطمت في الشباك من الخارج لتضيع فرصة هدف محقق على الاتحاد.

ق16: انطلاقة سريعة من عمار حمدي أنهاها بتسديدة وحصل منها على ركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق14: تمريرة ثلاثية من أفشة للشحات لمروان الذي سدد لكن محمد صبحي تصدى له.

ق7: تسديدة زاحفة من ديانج تصدى لها محمد صبحي بثبات.

انطلاق المباراة.