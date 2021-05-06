تشكيل سموحة – مصطفى فتحي أساسي أمام الزمالك

الخميس، 06 مايو 2021 - 20:36

كتب : FilGoal

سموحة

يقود مصطفى فتحي هجوم سموحة أمام الزمالك، فيما يبدأ شريف رضا كظهير أيسر.

أعلن أحمد سامي مدرب سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل.

تشكيل سموحة شهد تواجد مصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار كأساسي أمام فريقه الأصلي.

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من جهة أخرى، يبدأ ديريك نيسبامبي كمهاجم أساسي في تشكيل الفريق.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حارس: الهاني سليمان.

الدفاع: شريف رضا – رجب نبيل – محمود البدري – أطهر الطاهر.

الوسط: محمد كناريا – محمود حليمو.

أمامهما: مصطفى فتحي – عبد الكبير الوادي – أحمد عبد القادر.

الهجوم: ديريك نيسيبامبي.

ويلعب سموحة مع الزمالك بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك سموحة
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