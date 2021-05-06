بعد أن حاول الغطس أمام ليفربول.. قائد ولفرهامبتون: صلاح قال لي "لا تفعل ذلك"

الخميس، 06 مايو 2021 - 16:46

كتب : FilGoal

كونور كوادي - محمد صلاح - ولفرهامبتون

كشف كونور كوادي قائد ولفرهامبتون، عن كواليس واقعة "تمثيل" غير ناجحة قام بها في منطقة جزاء ليفربول خلال مباراة الفريقين بالدور الأول لهذا الموسم.

ولفرهامبتون حل ضيفا على ليفربول في أنفيلد بشهر ديسمبر الماضي، مباراة انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة، وعرفت سقوط مسرحي لـ كوادي لم ينطل على تقنية الفيديو.

وقال كوادي عن تلك اللقطة في حديثه لـ بودكاست "ذا جريتيست جيم": "تلقيت انتقادات شديدة بسبب ذلك التصرف".

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وأضاف: "عندما تكون الكرة في طريقها نحوك، أنت تفكر أن اللاعب الخصم المنطلق سيلمسك، هذا ما اعتقدته بشأن ماني، لكنه أزال قدمه بسرعة شديدة".

وواصل: "ولذا فقد سقطت وكنت آمل ألا يصفّر الحكم ركلة جزاء، ولذا عندما صفّر الحكم وضعت جلست على الأرض ووضعت رأسي في العشب وقلت تبًا".

وأوضح: "كنت أعرف أنه سيرى ما حدث في تقنية الفيديو، وأثناء عودتي إلى منطقة جزائي كان لاعبو ليفربول يقومون بانتقادي، وأنا نظرت في الأرض ومشيت في صمت".

وكشف: "أثناء مروري وسطهم، صلاح من بين كل اللاعبين، قال لي: لا يمكنك أن تفعل ذلك يا صديقي".

وأتم: "لم أطالب باحتساب ركلة الجزاء حتى. عائلتي انتقدتني بعدها وتساءلت عما فعلت، لقد بدوت كالأحمق".

كوادي (28 عاما) تكوّن في أكاديمية ليفربول وخاض مباراتين بقميص الفريق الأول للريدز قبل أن يرحل في 2014 إلى هدرسفيلد تاون.

ويقود كوادي دفاع ولفرهامبتون منذ 2015، ويمتلك 4 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا.

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