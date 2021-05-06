مطرب إنجليزي يرعي قميص إبسويتش تاون

أصبح إد شيران المطرب الإنجليزي راعيا لقميص نادي إبسويتش تاون القابع في الدوري الدرجة الثانية الإنجليزية (الثالثة).

ويتضمن الشعار الذي سيتم طباعته على القمصان الرموز (+ و x و – و ÷) وهي تشير إلى عناوين ألبومات شيران الثلاثة الأولى فوق كلمة "جولة".

وقال المطرب الإنجليزي عبر موقع النادي "نادي كرة القدم جزء كبير من المجتمع المحلي وهذه طريقتي في إظهار دعمي، لقد استمتعت دائما برحلاتي إلى بورتمان رود (ملعب الفريق) وأتطلع إلى العودة إلى هناك بمجرد السماح للجماهير بدخول الملاعب مرة أخرى".

وأضاف "مع قدوم الملاك الجدد من الولايات المتحدة، من المؤكد أن هناك أوقاتا مثيرة قادمة لمشجعي إبسويتش، بمن فيهم أنا".

وردا على سؤال عما يعنيه الشعار الموجود في القميص، قال: "سيتم الكشف عن كل شيء في الوقت المناسب".

ومن ناحية أخرى قالت روزي ريتشاردسون مديرة المبيعات في النادي: "من الواضح أننا مسرورون لموافقة إد على أن يصبح راع قميصنا الموسم المقبل، لقد عملت مع إد وفريق عمله في مبادرات مختلفة على مر السنين ورحبت بإد وضيوفه في بورتمان رود للعديد من المباريات".

وتابعت "لقد أظهر دعمه لبلدته بعدة طرق وهذا مثال آخر على ذلك، نتطلع إلى رؤية إد وكل مشجع آخر يعود إلى بورتمان رود الموسم المقبل".

وسبق أن حقق إبسويتش تاون لقب الدوري الإنجليزي موسم 1961-62 وحل وصيفا في موسم 1980-81 و1981-82.

وحقق الفريق الإنجليزي الفوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 1981 بالفوز على ألكمار الهولندي في المباراة النهائية.

وظهر الفريق للمرة الأخيرة في الدوري الإنجليزي موسم 2001-2002 إذ احتل المركز الـ 12 وهبط.