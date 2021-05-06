سكاي: برشلونة عقد محادثات أولية مع أجويرو

الخميس، 06 مايو 2021 - 15:53

كتب : FilGoal

سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي - كريستال بالاس

عقد نادي برشلونة محادثات أولية مع ممثلي سيرخيو أجويرو لضم الأرجنتيني في سوق الانتقالات الصيفية، بحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية.

وينتهي تعاقد الأرجنتيني مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري ولن يُجدد تعاقده.

وارتبط اسم الأرحنتيني بالانتقال لأكثر من نادٍ، ويبرز اسم تشيلسي ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد معه حال قرر استكمال مسيرته في الدوري الإنجليزي.

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ويعد أجويرو الهداف التاريخي لسيتي بتسجيل 258 هدفا في 387 مباراة بجميع المسابقات.

وسبق لأجويرو (32 عاما) أن خاض 5 مواسم في الدوري الإسباني مرتديا قميص أتليتكو مدريد قبل الانتقال لمانشستر سيتي في 2011.

وخاض الأرجنتيني الموسم الحالي 17 مباراة فقط بسبب الإصابات.

وكانت مباراة كريستال بالاس مطلع الأسبوع الجاري هي أول مباراة له يشارك فيها أساسيا ويخوض الدقائق الـ 90 كاملة، وسجل خلالها رابع أهدافه هذا الموسم.

ويعد أجويرو رابع هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا وأفضل هداف أجنبي برصيد 182 هدفا بعد آلان شيرر وواين روني وأندي كول.

سيرخيو أجويرو برشلونة الدوري الإسباني مانشستر سيتي
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