بعد تأجيل التصفيات.. البدري: سنعيد الحسابات بشأن استعداد المنتخب للفترة المقبلة

أوضح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن تأجيل أول جولتين من تصفيات كأس العالم سيلقي بظلاله على استعدادات الفراعنة بالفترة المقبلة.

وكان فيفا قد أعلن عن تأجيل أول جولتين في تصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا، ليتم تحريكها من شهر يونيو إلى سبتمبر.

وصرّح البدري: "سنعيد الحسابات الفنية الخاصة باستعدادات منتخب مصر عقب قرار فيفا بتأجيل مباراتي أنجولا والجابون في أول جولتين لتصفيات المونديال".

وأضاف مدرب الفراعنة: "الجهاز الفني سيضع كل السيناريوهات للوصول إلى أفضل الحلول التي تخدم مصلحة الكرة المصرية والمنتخب الوطني".

وتابع: "سنناقش كل الأمور المتعلقة بحالة الإجهاد عند كل اللاعبين واستعدادات المنتخب الأولمبي، وأيضا ظروف اللاعبين المحترفين ومواعيد مباريات الدوري الممتاز الحالي وبدء الموسم الجديد لاتخاذ القرار المناسب في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستفادة بشكل يخدم استعدادات المنتخب في الفترة المقبلة الصعبة".

وأتم: "سأناقش كل تلك الأمور مع إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، لإعادة ترتيب برنامج استعدادات المنتخب في ضوء كل الملابسات المحيطة بالكرة المصرية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع بسبب انتشار فيروس كورونا".

وكان مقررا أن تبدأ تصفيات كأس العالم 2022 بدءا من يونيو المقبل.

وأوضح فيفا خلال بيانه: " يؤكد فيفا أنه بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثّر بجائحة كورونا والحاجة لضمان ظروف اللعب المُثلى لجميع الفرق فقد تقرر تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ️والتي كان من المقرر أن تُلعب في يونيو 2021".

وأضاف "وتم إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 و مارس 2022".

وكان المنتخب المصري على موعد مع مواجهتي أنجولا والجابون في بداية حملة تصفيات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السادسة بجوار أنجولا والجابون وليبيا.

وبذلك ستقام الجولتان الأولى والثانية في التوقف الدولي في شهر سبتمبر، والثانية والرابعة في أكتوبر، والخامسة والسادسة، في نوفمبر.

أما الدور النهائي، ففي هذه الحالة يقام في التوقف الدولي المنتظر في مارس 2022.

ويتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات العشرة لخوض دور فاصل لحسم المتأهلين الخمسة عن القارة السمراء إلى مونديال قطر.