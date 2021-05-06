فيفا يعلن تأجيل موعد بداية تصفيات كأس العالم 2022 لقارة إفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تأجيل تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا والمقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل بسبب فيروس كورونا.

وكان مقررا أن تبدأ تصفيات كأس العالم 2022 بدءا من يونيو المقبل.

وأوضح فيفا خلال بيانه: " يؤكد فيفا أنه بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثّر بجائحة كورونا والحاجة لضمان ظروف اللعب المُثلى لجميع الفرق فقد تقرر تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ️والتي كان من المقرر أن تُلعب في يونيو 2021".

وأضاف "وتم إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 و مارس 2022".

🌍 بالنظر إلى الوضع الحالي المتأثّر بجائحة COVID-19، تقرّر تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى #كأس_العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ ️والتي كان من المقرر أن تُلعب في يونيو 2021! 📅 تم إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 بالإضافة إلى مارس 2022! — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) May 6, 2021

وصرّح مصدر من الاتحاد الإفريقي "كاف" –تحفظ على ذكر اسمه- في وقت سابق لـ FilGoal.com : "من الوارد تأجيل تصفيات كأس العالم". (طالع التفاصيل)

وكان المنتخب المصري على موعد مع مواجهتي أنجولا والجابون في بداية حملة تصفيات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السادسة بجوار أنجولا والجابون وليبيا.

وبذلك ستقام الجولتان الأولى والثانية في التوقف الدولي في شهر سبتمبر، والثانية والرابعة في أكتوبر، والخامسة والسادسة، في نوفمبر.

أما الدور النهائي، ففي هذه الحالة يقام في التوقف الدولي المنتظر في مارس 2022.

ويتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات العشرة لخوض دور فاصل لحسم المتأهلين الخمسة عن القارة السمراء إلى مونديال قطر.