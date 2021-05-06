اتحاد الكرة يعلن حفظ التحقيق مع سيد عبد الحفيظ.. والسماح بحضور المباريات

أعلن اتحاد الكرة رفع الإيقاف عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إيقاف سيد عبد الحفيظ وإحالته للتحقيق. (طالع التفاصيل)

وأوضح عبد الحفيظ خلال التحقيق الذي تم بحضور محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي تقديره للمنظومة الكروية ولجنة الحكام بالاتحاد وأن تصريحاته نُقلت بشكل خاطئ.

وبالتالي يحق لسيد عبد الحفيظ حضور مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والتي تقام اليوم على استاد الإسكندرية في التاسعة والنصف مساءً.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك.

ولم يحقق الأهلي الفوز في آخر مباراتين بالدوري إذ تعادل مع الجونة وخسر من غزل المحلة.