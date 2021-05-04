اتحاد الكرة يعلن إيقاف سيد عبد الحفيظ وإحالته للتحقيق

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وإحالته للتحقيق.

جاء ذلك في ضوء التصريحات التي هاجم فيها سيد عبد الحفيظ التحكيم عقب خسارة الأهلي أمام غزل المحلة بهدف دون مقابل.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي واحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه من تصريحات تلفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلي ضمن مسابقة الدوري.

🔴 ايقاف عبد الحفيظ واحالته للتحقيق قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي واحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه من تصريحات تلفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلي ضمن مسابقة الدوري⬇️⬇️#EFA — EFA.eg (@EFA) May 4, 2021

ورفع المحلة رصيده إلى النقطة 27 وارتقى إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 37 في المركز الثاني، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك ولا يزال يتبقى للأحمر مباراتين.

الهزيمة هي الثانية للأهلي هذا الموسم بعدما خسر أمام سموحة.

وبذلك يكون غزل المحلة نجح في الفوز على قطبي الكرة المصرية هذا الموسم، بعدما تغلب على الزمالك في نفس الملعب بهدفين مقابل هدف.