منافس الأهلي - مدرب صنداونز يكشف جديد إصابات الفريق

تغلب صنداونز على ماريتزبرج يونايتد بهدفين دون مقابل في دوري جنوب إفريقيا، لكن شهد اللقاء تبديلين اضطراريين بخروج ثيمبا زواني وسيفيلي ميكوليسي بسبب الإصابة.

وخرج زواني مبكرا في الدقيقة 12 قبل أن يخرج ميكوليسي في الدقيقة 62.

ويستعد صنداونز لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ذهابا في 15 مايو والإياب يوم 22 من الشهر نفسه.

وقال مانكوبا منجكيثي مدرب صنداونز في تصريحات صحفية: "كنا خائفين بعد إصابة ثيمبا زواني المبكرة وأعتقدناها إصابة عضلية سيئة".

وكشف منجكيثي "لكن على الأرجح سيعود خلال فترة من أسبوع إلى 10 أيام".

وتابع مدرب صنداونز "جاستون سيرينو يتحسن بعد إصابة الفخذ وكيرميت إيراسموس شعر ببعض الانزعاجات في الكاحل".

وأوضح "أعتقد أن الثنائي سيكون مستعد لمواجهة الأحد المقبل في الدوري".

واختتم تصريحاته "عودة سيرينو وكيرميت ستكون نعمة لنا مع احتمالية غياب زواني وسيفيلي ميكوليسي".

ويلعب صنداونز أخر مبارياته يوم الأحد أمام فريق تي آس جالاكسي قبل مواجهتي الأهلي.