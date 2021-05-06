ندياي ذهابا وسيكازوي إيابا.. كاف يعلن تفاصيل مباراتي الأهلي وصنداونز في دوري الأبطال

الخميس، 06 مايو 2021 - 13:09

كتب : FilGoal

الأهلي - صن داونز - حسين الشحات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد وطاقم تحكيم مباراتي الأهلي وصنداونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ثالثة على التوالي في نفس المرحلة بين الأهلي وبطل جنوب إفريقيا.

مباراة الذهاب

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يستضيف الأهلي ضيفه الجنوب إفريقي على ملعب الأهلي we السلام في تمام التاسعة مساءً من يوم السبت 15 مايو.

ويدير المباراة السنغالي ماجيت ندياي ويعاونه الحاج مالك سامبا وجبريل كامارا وحكم رابع عيسى سي.

السنغالي البالغ 34 عاما أدار للأهلي من قبل لقاء بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية وحسمها الأهلي بركلات الترجيح.

كما أدار فوز الأهلي على سيمبا التنزاني في نسخة 2019 بخماسية دون مقابل في دور المجموعات.

وشهد على خسارة الأهلي في 2019 أمام صنداونز بخماسية دون رد.

مباراة الإياب

في الثالثة عصرا يحل الأهلي ضيفا على ملعب لوكاس موريبي يوم السبت الموافق 22 مايو.

ويدير الزامبي جاني سيكازوي المباراة ويعاونه طاقم تحكيم مكون من جيرسون سانتوس (أنجولا) وأرسينيو شادريك (موزمبيق) – وحكم رابع هيلدر مارتنز (أنجولا).

الحكم الزامبي البالغ 41 عاما أدار للأهلي 4 مباريات من قبل.

تعادل الأهلي في 1 وفاز في 3، آخرها الفوز على المريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الحالية بنتيجة 3-0.

الأهلي صنداونز في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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