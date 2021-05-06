تقرير تركي يكشف "خطة النصر" لـ جالاتارسراي للتفوق على بيشكتاش

الخميس، 06 مايو 2021 - 12:10

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يدخل جالاتاسراي مواجهة بيشكتاش في الجولة 40 من الدوري التركي وليس لديه إلا هدف واحد فقط وهو الفوز لمواصلة المنافسة على اللقب.

وصرّح مصطفى محمد مهاجم الأسود أن فريقه سينافس على اللقب حتى المباراة الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وأفاد موقع "gercekgundem" التركي إلى "خطة النصر" للمدير الفني فاتح تريم للفوز بالمباراة.

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وأوضح التقرير "سيحاول المدرب المتمرس تشكيل فريق من اللاعبين أصحاب الخبرة في الفريق للفوز على بيشكتاش".

وأشار التقرير إلى أن تريم سيعتمد على خليل درويش أوجلو (21 عاما) الذي جذب الأنظار في المباريات الأخيرة إذ سجل هدفا وصنع 3 في آخر 3 مباريات خاضها الفريق.

كما سيبدأ بثنائية هجومية مكونة من مصطفى محمد والكولومبي رادميل فالكاو.

وتبدأ مرحلة الحسم في الدوري التركي الأسبوع المقبل، إذ ستقام الجولات الثلاث الأخيرة في أيام السبت ثم الثلاثاء ثم السبت وجميعها في نفس التوقيت.

ويتصدر بيشكتاش صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 81 نقطة، بينما يحتل جالاتاسراي المركز الثالث برصيد 75 نقطة وفوز الأسود يعني تقليص الفارق لـ 3 نقاط قبل جولتين على النهاية.

ويحتل فناربخشة المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

ومنذ انضمامه سجل مصطفى محمد 6 أهداف في الدوري التركي يحتل بها المركز الثالث في ترتيب هدافي الفريق الموسم الحالي في المسابقة.

الدوري التركي مصطفى محمد جالاتاسراي
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