مصطفى محمد: سننافس على اللقب حتى المباراة الأخيرة.. وسنعيد بيشكتاش دون نقاط

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 12:09

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

أبدى مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي استعداده لمواجهة بيشكتاش في الدربي وشدد على أهمية الفوز لمواصلة المنافسة على لقب الدوري التركي حتى الجولة الأخيرة.

وتبدأ مرحلة الحسم في الدوري التركي الأسبوع المقبل، إذ ستقام الجولات الثلاث الأخيرة في أيام السبت ثم الثلاثاء ثم السبت وجميعها في نفس التوقيت.

وقال مصطفى محمد في تصريحات نقلها موقع "Ensonhaber" التركي قائلا: "بيشكتاش أحد أفضل الفرق هذا الموسم، ونعرف وضع المنافس".

أخبار متعلقة
بظهور قصير لـ مصطفى محمد.. جالاتا سراي يهزم جينتشلاربيرليجي شوط واحد لا يكفي مصطفى محمد للتسجيل.. جالاتا سراي يفوز على قونيا سبور تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد أساسي أمام قونيا سبور تقرير تركي: جالاتاسراي قرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد

وتابع "لدينا الأفضلية، سنلعب على ملعبنا ونريد الاستفادة من تلك الميزة ونفوز في الدربي".

وأضاف "سنعيد بيشكتاش دون نقاط وسنكمل صراع اللقب، جالاتاسراي سينافس حتى المباراة الأخيرة، لا أحد يشك في ذلك".

ويتصدر بيشكتاش صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 81 نقطة، بينما يحتل جالاتاسراي المركز الثالث برصيد 75 نقطة وفوز الأسود يعني تقليص الفارق لـ 3 نقاط قبل جولتين على النهاية.

ويحتل فناربخشة المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

ومنذ انضمامه سجل مصطفى محمد 6 أهداف في الدوري التركي يحتل بها المركز الثالث في ترتيب هدافي الفريق الموسم الحالي في المسابقة.

مصطفى محمد جالاتاسراي الدوري التركي بيشكتاش
نرشح لكم
أخر الأخبار
بوكيتينو: علينا القتال على دوري الأبطال مرة أخرى الموسم المقبل 2 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
كوبا ليبرتادوريس - نقل مباريات الأندية الكولومبية إلى باراجواي لـ "عدم وجود ضمانات من الأمن" 11 ثاتيه | أمريكا
مصطفى محمد: سننافس على اللقب حتى المباراة الأخيرة.. وسنعيد بيشكتاش دون نقاط 30 دقيقة | المحترفون
مدافع سيتي: الحلم أصبح حقيقة.. فوز الذهاب جنبنا سيناريوهات سيئة 53 دقيقة | أوروبا
كوتراو: انتقال مبابي إلى ريال مدريد مجرد مسألة وقت ساعة | الدوري الإسباني
أس: شيفشينكو قد يخلف بيولي في ميلان ساعة | الدوري الإيطالي
مواعيد مباريات الأربعاء 5 مايو 2021.. 4 مباريات دوري مصري وتشيلسي ضد ريال مدريد ساعة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - طارق السيد مديرا فنيا لـ النصر 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي
قد ينال إعجابك