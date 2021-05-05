مصطفى محمد: سننافس على اللقب حتى المباراة الأخيرة.. وسنعيد بيشكتاش دون نقاط

أبدى مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي استعداده لمواجهة بيشكتاش في الدربي وشدد على أهمية الفوز لمواصلة المنافسة على لقب الدوري التركي حتى الجولة الأخيرة.

وتبدأ مرحلة الحسم في الدوري التركي الأسبوع المقبل، إذ ستقام الجولات الثلاث الأخيرة في أيام السبت ثم الثلاثاء ثم السبت وجميعها في نفس التوقيت.

وقال مصطفى محمد في تصريحات نقلها موقع "Ensonhaber" التركي قائلا: "بيشكتاش أحد أفضل الفرق هذا الموسم، ونعرف وضع المنافس".

وتابع "لدينا الأفضلية، سنلعب على ملعبنا ونريد الاستفادة من تلك الميزة ونفوز في الدربي".

وأضاف "سنعيد بيشكتاش دون نقاط وسنكمل صراع اللقب، جالاتاسراي سينافس حتى المباراة الأخيرة، لا أحد يشك في ذلك".

ويتصدر بيشكتاش صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 81 نقطة، بينما يحتل جالاتاسراي المركز الثالث برصيد 75 نقطة وفوز الأسود يعني تقليص الفارق لـ 3 نقاط قبل جولتين على النهاية.

ويحتل فناربخشة المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

ومنذ انضمامه سجل مصطفى محمد 6 أهداف في الدوري التركي يحتل بها المركز الثالث في ترتيب هدافي الفريق الموسم الحالي في المسابقة.