مصدر بـ كاف لـ في الجول: تأجيل تصفيات المونديال فكرة مطروحة لهذا السبب

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 02:40

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

اعترف مصدر مسؤول رفيع المستوى داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإمكانية تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

وصرّح المصدر –الذي تحفظ على ذكر اسمه- لـ FilGoal.com: "من الوارد تأجيل تصفيات كأس العالم".

وبرر: "تلك الفكرة باتت مطروحة بسبب ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا".

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وكشف: "هذا قد ينطبق حتى على مباريات في دوري أبطال إفريقيا لو رأى كاف خطورة صحية في تنظيم تلك المباريات".

وشدد: "الحالة الصحية والوضع الوبائي في البلدان الإفريقية هي الأولوية الأولى لـ كاف".

وكان من المُنتظَر أن ينطلق دور المجموعات لتصفيات المونديال عن قارة إفريقيا في شهر يونيو المقبل، ثم تُستكمَل في سبتمبر وتنتهي في أكتوبر، وضع سيتغير لو أقر كاف تأجيل التصفيات.

وتقع مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وأنجولا وليبيا.

ويتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات العشرة لخوض دور فاصل لحسم المتأهلين الخمسة عن القارة السمراء إلى مونديال قطر.

كاف في إفريقيا تصفيات كأس العالم
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