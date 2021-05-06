مدرب الإسماعيلي: نلعب من أجل الفوز وتحسين وضع الفريق

الخميس، 06 مايو 2021 - 11:25

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - أسوان

أشاد حمد إبراهيم مدرب عام الإسماعيلي بأداء فريقه مشددا أنه يلعب من أجل الفوز فقط للتقدم في جدول المسابقة.

وكان الإسماعيلي قد نجح في التغلب على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.

ونجح الدراويش في تحقيق الفوز الثالث على التوالي ليحصد الفريق مع إيهاب جلال 10 نقاط من خمس مباريات.

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يواصل عزف السمسية ويتخطى الجونة.. وثالث انتصارات الجيش على التوالي مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: اللاعبون أدركوا ثقافة الفوز بعد انتصارنا على المصري والإنتاج أبو جريشة في تصريحات نارية: كثيرون عملوا في الإسماعيلي لمصلحتهم.. قطاع الناشئين دُمر الإسماعيلي: معظم الأندية رحبت باللعب أثناء الأولمبياد من أجل إنهاء الدوري مبكرا

وقال حمد إبراهيم في تصريحات للصحفيين: "نلعب من أجل الثلاث نقاط فقط للتقدم تدريجيا في جدول المسابقة".

وتابع "الفوز على الجونة جاء تتويجا للروح القتالية والاصرار الكبير على حصد الانتصار".

وأضاف مدرب عام الإسماعيلي "التراجع كان سببه خوف اللاعبين من تلقي أهداف أخرى خاصة أمام فريق مميز مثل الجونة".

واختتم مدرب الإسماعيلي تصريحاته "أبارك للجماهير ومجلس الإدارة وإيهاب جلال المدير الفني".

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة مساء الإثنين أمام البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري.

الدوري المصري الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي يكشف "خطة النصر" لـ جالاتارسراي للتفوق على بيشكتاش 28 دقيقة | المحترفون
سكاي: منتخب إنجلترا بدون نصف الفريق خلال الوديات قبل أمم أوروبا 52 دقيقة | أوروبا
فيفا يعلن تأجيل موعد بداية تصفيات كأس العالم 2022 لقارة إفريقيا ساعة | منتخب مصر
مدرب الإسماعيلي: نلعب من أجل الفوز وتحسين وضع الفريق ساعة | الدوري المصري
تقرير: دون فرق الدرجتين الثالثة والرابعة.. تغييرات مستقبلية في كأس إيطاليا ساعة | الدوري الإيطالي
دافيد فيا يتولى منصبا في أحد أندية الدوري السوبر الهندي ساعة | آسيا
مواعيد مباريات الخميس 6 مايو 2021.. الأهلي والزمالك وبيراميدز والدوري الأوروبي 2 ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يكشف موقفه من طلب الأهلي لحكام أجانب.. وموعد محتمل جديد لنهاية الدوري 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 4 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري
قد ينال إعجابك