مدرب الإسماعيلي: نلعب من أجل الفوز وتحسين وضع الفريق

أشاد حمد إبراهيم مدرب عام الإسماعيلي بأداء فريقه مشددا أنه يلعب من أجل الفوز فقط للتقدم في جدول المسابقة.

وكان الإسماعيلي قد نجح في التغلب على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.

ونجح الدراويش في تحقيق الفوز الثالث على التوالي ليحصد الفريق مع إيهاب جلال 10 نقاط من خمس مباريات.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات للصحفيين: "نلعب من أجل الثلاث نقاط فقط للتقدم تدريجيا في جدول المسابقة".

وتابع "الفوز على الجونة جاء تتويجا للروح القتالية والاصرار الكبير على حصد الانتصار".

وأضاف مدرب عام الإسماعيلي "التراجع كان سببه خوف اللاعبين من تلقي أهداف أخرى خاصة أمام فريق مميز مثل الجونة".

واختتم مدرب الإسماعيلي تصريحاته "أبارك للجماهير ومجلس الإدارة وإيهاب جلال المدير الفني".

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة مساء الإثنين أمام البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري.