مواعيد مباريات الخميس 6 مايو 2021.. الأهلي والزمالك وبيراميدز والدوري الأوروبي

الخميس، 06 مايو 2021 - 10:26

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود - مانشستر يونايتد وروما

4 مباريات دوري مصري وإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي وقمة برتغالية، كل هذا اليوم الخميس.

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الدوري المصري

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في التاسعة والنصف مساءً تقام المباريات الأربع الأخيرة من الجولة 20 من المسابقة.

الأهلي يلتقي الاتحاد السكندري في استاد الإسكندرية وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

وفي استاد القاهرة يحل سموحة ضيفا على الزمالك وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 2.

وعلى أون تايم سبورتس 3 تذاع مباراة وادي دجلة ضد بيراميدز.

فيما تذاع مباراة غزل المحلة وإنبي بملعب المحلة مسجلة في تمام الواحدة مساءً على أون تايم سبورتس 3.

الدوري الأوروبي

يحل فياريال الإسباني ضيفا على أرسنال الإنجليزي بعد فوز الأول ذهابا 2-1، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

وعلى بي إن سبورتس 1 بريميوم يلتقي روما الإيطالي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما فاز الأخير ذهابا بنتيجة 6-2.

الدوري البرتغالي

صراع الوصافة يشتعل في كلاسيكو البرتغال عندما يحل بورتو ضيفا على بنفيكا في قمة الجولة 31 من المسابقة، المباراة غير مذاعة عربيا.

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مواعيد المباريات
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