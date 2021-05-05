قائمة الزمالك – عودة عبد الشافي أمام سموحة

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 23:56

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد عبد الشافي مع الزمالك أمام حرس الحدود

عاد محمد عبد الشافي لقائمة الزمالك أمام سموحة، فيما يستمر غياب محمد أبو جبل للإصابة بفيروس كورونا.

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة سموحة مساء غد الخميس.

قائمة الزمالك شهدت غياب محمد عبد الشافي بعد شفاءه من فيروس كورونا.

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من جهة أخرى، يغيب محمد أبو جبل حارس الفريق للإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - حميد أحداد.

ويلعب الزمالك مع الاتحاد السكندري مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك سموحة محمد عبد الشافي
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