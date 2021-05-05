إثارة في الإسكندرية والسويس.. المصري يرتقي للثالث بفوز على أسوان.. وتعادل بين سيراميكا والمقاولون

إثارة الدوري المصري كانت حاضرة اليوم في ملعبي الإسكندرية والسويس. المصري فاز على أسوان وسيراميكا كليوباترا تعادل مع المقاولون العرب.

فاز النادي المصري على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد الإسكندرية، فيما تعادل سيراميكا كليوباترا مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق على استاد السويس.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ32 مرتقيا للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد أسوان عند 20 نقطة في المركز الـ15.

من جهة أخرى، ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 27 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 20 نقطة في المركز الـ14.

أسوان والمصري

بدأ المصري اللقاء سريعا جدا، وسجل الهدف الأول في الثانية الثلاثين. طولية ساقطة من أحمد رفعت، استلمها عمر كمال عبد الواحد وسجلها في المرمى. هدف ألغاه الحكم، قبل العودة لتقنية الفيديو واحتساب الهدف.

الهدف هو العاشر لـ عمر كمال عبد الواحد في صدارة هدافي المسابقة، بالشراكة مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش.

المصري واصل الضغط، وكاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ13 بعد عرضية من أحمد رفعت، قابلها سعيدو سيمبوريه بتصويبة فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ30 أرسل أحمد جمعة تمريرة عرضية رائعة إلى أحمد رفعت الذي راوغ ثم سدد فوق المرمى بقليل.

وأدرك أسوان التعادل في الدقيقة الـ35 بطريقته المعتادة. كرة ثابتة نفذها عمرو الحلواني، وقابلها محمد جابر برأسية في المرمى مسجلا التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

علي ماهر بدأ الشوط الثاني بدخول إسلام عطية بدلا من حسن علي.

المصري سجل الثاني في الدقيقة الـ52. عرضية من أحمد رفعت، قابلها عمر كمال برأسية تصدى لها عمر رضوان، وتابعها أحمد جمعة في المرمى مسجلا الثاني.

ولم يستسلم أسوان، فسجل التعادل في الدقيقة الـ54. بينية من سلومون منساه، استلمها محمد أسامة وراوغ عمرو موسى وسجل التعادل لأسوان.

هنا تدخل علي ماهر مجددا في الدقيقة الـ60 بدخول محمد عنتر وأوستين أموتو بدلا من أحمد جمعة وسعيدو سيمبوريه.

تبيدلات المصري أتت ثمارها سريعا في الدقيقة الـ64 بهدف ثالث. عمر كمال عبد الواحد يمر بشكل رائع ويرسل عرضية يودعها أوستين أموتو المرمى الخالي برأسية.

محمد عنتر أهدر فرصة الرابع أكثر من مرة بعد ذلك. عنتر انفرد في الدقيقة الـ83 وراوغ عمر رضوان، لكن الكرة طالت منه وخرجت من الملعب.

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عمر كمال انفرد أيضا في الدقيقة الـ85 لكن عنتر زاحمه على الكرة، ليتصدى رضوان للكرة.

وأخيرا كان أحمد رفعت الذي اخترق بشكل رائع جدا في الدقيقة الـ89 وانفرد تماما بالمرمى وسدد، لكن عمر رضوان تصدى لها أيضا.

علي ماهر أجرى آخر تبديلاته في الدقيقة الـ91 بدخول حجاج عويس بدلا من عمر كمال، لينتهي اللقاء بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ32 مرتقيا للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد أسوان عند 20 نقطة في المركز الـ15.

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سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب

وفي استاد السويس، تعادل سيراميكا كليوباترا مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

سيراميكا كان البادئ بالخطورة في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من ميدو جابر، قابلها أحمد ياسر ريان بلمسة فوق المرمى.

وكان الهدف الأول في الدقيقة الـ20. محمد إبراهيم يمر ببراعة ويرسل عرضية يتسلمها شادي حسين. ثم يأتي ميدو جابر ويسدد في المرمى من أمامه مسجلا الأول.

شادي حسين أنقذ سيراميكا كليوباترا من التعادل في الدقيقة الـ58 من على خط المرمى.

ثم كان التعادل في الدقيقة الـ62 عن طريق عمر فتحي "سافيولا" بتصويبة R2 رائعة في المقص الأيمن لـ عامر عامر، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 27 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 20 نقطة في المركز الـ14.

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