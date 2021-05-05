توخيل: هذا سبب البدء بهافيرتز ضد ريال مدريد.. نستحق التأهل للنهائي

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 23:36

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - تشيلسي وريال مدريد

كشف توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عن سبب البدء بكاي هافيرتز ضد ريال مدريد بدلا من الدفع بكريستيان بوليسيتش مثل لقاء الذهاب.

وفاز تشيلسي اليوم الأربعاء على ريال مدريد بهدفين دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب ستامفورد بريدج ليتأهل إلى النهائي ويضرب موعدا ناريا مع مانشستر سيتي.

وقال توخيل عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" عن إشراك هافيرتز: "أردنا أن يكون لدينا لاعبين طوال القامة أكثر في الملعب وأن يكون حرا في الكرات الثابتة".

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وأردف "أردنا أن يكون لدينا خيارات في الكرات الطويلة وأن نخترقهم بتلك الطريقة وبالهجمات المرتدة السريعة".

وأكمل "لقد حول بوليسيتش طاقة غضبه لعدم بدء المباراة إلى طاقة كبيرة وساعدنا حينما شارك".

وكان بوليسيتش شارك في الشوط الثاني من اللقاء وصنع الهدف الثاني الذي سجله ماسون ماونت.

وعن التأهل للنهائي قال المدرب الألماني: "لا يجب أن ننسى أن الفريق لعب مباريات قوية في مرحلة المجموعات وفي المراحل الإقصائية أعتقد أننا نستحق التأهل للنهائي".

وأتم توخيل "نعرف أننا وصلنا لتلك المرحلة بثقة كبيرة في أنفسنا وخضنا مباراة صعبة أمام فريق قوي جدا، أشكر كل اللاعبين على مجهودهم".

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