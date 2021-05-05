منافس الأهلي - صنداونز يبتعد في صدارة الدوري.. وإصابة زواني وميكوليس

وسّع صندوانز الفارق في صدارة ترتيب الدوري الجنوب إفريقي مع أقرب منافسيه إلى 4 نقاط.

وتفوق صندوانز –منافس الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال- على ماريتزبورج يونايتد في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري الجنوب إفريقي بهدفين دون مقابل

وعزز الأصفر والأزرق الفارق إلى 4 نقاط بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة من 25 مباراة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن أمازولو الوصيف برصيد 50 نقطة من 26 مباراة.

المباراة شهدت إصابة ثنائي من صفوف صنداونز، إذ خرج المهاجم ثيمبا زواني بعد مرور 12 دقيقة بسبب الإصابة.

وسجل القائد ريكاردو ناسيمنتو هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 39 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 62 خرج سفاليلي ميكوليس بسبب الإصابة أيضا.

61' Mkhulise is attended to by the medical staff after picking up a knock.#Sundowns #DownsLive #DStvPrem — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) May 5, 2021

وبعد 10 دقائق سجل جيفت ماتوبا هدف تعزيز النتيجة والتي حسمت النقاط الثلاث.

وسيحل صنداونز في اللقاء المقبل بالجولة 27 من الدوري ضيفا على تي إس جالاكسي كآخر استعداد قبل مواجهة الأهلي في ذهاب ربع النهائي بمصر.