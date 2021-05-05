كوبا ليبرتادوريس – جابيجول يعادل الأسطورة زيكو.. وثأر بالميراس وسقوط بوكا جونيورز

شهد اليوم الأول لمباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ كوبا ليبرتادوريس نتائج مثيرة.

فلامنجو بطل نسخة 2019 تفوق بصعوبة على ليجا دي كيتو الإكوادوري، وسقط بوكا جونيورز أمام برشلونة الإكوادوري في فخ الخسارة.

وسحق أتليتكو مينيرو وسانتوس منافسيهم في مباراتين شهدتها 9 أهداف، وثآر بالميراس حامل اللقب من ديفينسيا إي خوستيسيا وعوض خسارة بطولة ريكوبا سود أمريكانا أمام خصمه الأرجنتيني بفوز خارج القواعد.

قبل بداية الجولة، أعلن الاتحاد القاري إقامة مباريات الأندية الكولومبية في باراجواي بسبب أعمال العنف في البلاد. (طالع التفاصيل)

وإلى المباريات:

أتليتكو مينيرو × سيرو بورتينو

اكتسح أتليتكو مينيرو البرازيلي منافسه سيرو بورتينو البارجوياني برباعية دون مقابل.

افتتح البرازيلي هالك التسجيل في الدقيقة التاسعة بعد خطأ فادح من دفاع الضيوف في بناء الهجمات، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أضاف الهدف الثاني برأسية بعد هجمة سريعة منظمة.

ورفع هالك رصيده من الأهداف إلى 4 في النسخة الحالية سجلها بالمشاركة في 3 مباريات.

وفي الشوط الثاني سجل الإكوادوري جيفرسون سافارينو الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وبرأسية متقنة من عرضية جيلريمي أرانا سجل التشيلي إدواردو فارجاس الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وارتقى مينيرو للصدارة برصيد 7 نقاط بعدما فض الشراكة مع خصمه الباراجوياني صاحب الـ 4 نقاط.

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سانتوس × ذا سترونجست

على ملعب فيلا باليمرو، استطاع سانتوس تحقيق فوز كاسح على ضيفه الفنزويلي ذا سترونجست ليعوض الخسارتين الماضيتين.

مارينيو أفضل لاعب في المباراة النهائية لنسخة 2016، سجل الهدف الأول وأضاف بيراني وفينيسوس الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 26 و43.

وعزز لوكاس براجا النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 59، وأنهى البديل دي سوزا روبيرو النتيجة بالهدف الخامس في الدقيقة 83.

فوز ارتقى بالفريق للمركز الثالث برصيد 3 نقاط في المجموعة التي تضم برشلونة الإكوادوري وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

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برشلونة × بوكا جونيورز

أسقط برشلونة الإكوادوري ضيفه بوكا جونيورز وانفرد بصدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق كارلوس أكوستا في الدقيقة 62.

ولم يظهر لاعبو بوكا جونيورز هجوميا في اللقاء إلا عبر تسديدة واحدة وهو أقل عدد من التسديدات للفريق الأرجنتيني قاريا منذ الخسارة أمام سانتوس في نصف نهائي النسخة الماضية 3-0.

وشهدت الدقائق الأخيرة تدخل بين لاعبي الفريقين أسفر عن سقوط المدير الفني لبوكا جونيورز ميجيل أنخيل روسو لكن دون تعرضه لإصابة.

😲 ¡Cuidado, Miguel! Mario Pineida se lo llevó puesto a Russo, el técnico de @BocaJrsOficial. pic.twitter.com/GIS03BMbuR — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 5, 2021

فوز رفع رصيد برشلونة إلى 9 نقاط بينما توقف رصيد بوكا جونيورز عند 6 نقاط في المركز الثاني.

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ليجا دي كيتو × فلامنجو

انتصر فلامنجو بشق الأنفس على بطل الإكوادور بنتيجة 3-2.

تقدم جابريل باربوسا بهدف مبكر من انفراد في الدقيقة 30.

وسجل برونو هنريكي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 30 بعد لعبة ثلاثية انتهت بتصوبية متقنة في الشباك.

وفي الشوط الثاني عاد أصحاب الأرض للمباراة، فسجل كريستان مارتينيز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 50، وسجل لويس أماريليلا هدف التعادل في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 85 استطاع جابيجول أن يسجل الهدف الثاني له والثالث لفلامنجو وخطف الثلاث نقاط من اصحاب الأرض من علامة الجزاء.

هدف يحمل الرقم 16 لجابيجول ومعادلا رقم الأسطورة زيكو برصيد 16 هدفا في صدارة ترتيب هدافي فلامنجو في البطولة القارية.

كما تصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف.

وابتعد فلامنجو بالصدارة برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد ليجا دي كيتو عند 4 نقاط.

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ديفينسيا إي خوستيسيا × بالميراس

كرر بالميراس حامل لقب النسخة الماضية على الفريق الأرجنتيني بطل كوبا وريكوبا سود أمريكانا الأخيرة.

بالميراس ثأر من خسارة اللقب، لكنه كرر الانتصار في الأرجنتين بنفس النتيجة 2-1.

في مباراة الذهاب لريكوبا سود أمريكانا فاز بالميراس 2-1 لكنه خسر بنفس النتيجة إيابا وفشل في حصد اللقب بخسارة ركلات الترجيح.

روني حمل على عاتقه تسجيل هدفا بالميراس في الدقيقة 47 و56 وكلاهما من صناعة لويز أدريانو.

وفي الدقيقة 68 قلص نيكولاس تريبيشيكو النتيجة بهدف للفريق الأرجنتيني.

انتصار قاد بالميرااس للصدارة بالعلامة الكاملة مقابل توقف رصيد ديفينسيا عند 4 نقاط ثانيا.

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