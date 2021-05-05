تايمز: تخصيص 8000 مقعد في نهائي دوري أبطال أوروبا لـ مانشستر سيتي ومنافسه

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 14:50

كتب : FilGoal

جماهير الدوري الألماني

أفادت صحيفة "تايمز" الإنجليزية إلى احتمالية حضور 4000 مشجع لكل فريق في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

وحسم مانشستر سيتي بطاقة تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد التفوق على باريس سان جيرمان ذهابا وإيابا 4-1.

ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية في ملعب أتاتورك بالعاصمة التركية أسطنبول.

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وأوضح التقرير أن الاتحاد الأوروبي وضع خططه بحضور 8000 مشجع للمباراة النهائية.

وبالتالي سيحصل مانشستر سيتي على 4000 تذكرة لجماهيره، في مقابل 4000 أخرى لجمهور الفريق الفائز بين تشيلسي وريال مدريد.

ومن المتوقع أن يمتلئ ثلث سعة ملعب أتاتورك وهو ما يعني حضور 25 ألف مشجع (من بينها الـ 8000 مشجع).

وأكمل التقرير أن مانشستر سيتي وخصمه المحتمل لا يزال يمكنهم السماح بالحصول على أكثر من العدد المصرح لهم إذ تظموا رحلات سفر رسمية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسع والعشرين من مايو الجاري.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء السماح للجماهير بحضور مباريات الجولتين الأخيرتين من الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

نهائي دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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