الجماهير تعود لمباريات الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 13:05

كتب : FilGoal

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء السماح للجماهير بحضور مباريات الجولتين الأخيرتين من الموسم الجاري.

الحضور الجماهيري سيقتصر على جماهير صاحب الأرض فقط.

ورهنت رابطة الدوري الإنجليزي حضور الجماهير بالقرارات المنتظرة من الحكومة يوم الإثنين المقبل لتخفيف لقيود الإغلاق في إنجلترا.

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وجاء بيان رابطة الدوري الإنجليزي على النحو التالي:-

نؤكد أن آخر جولتين من موسم 2020/21 سيقتصر فيهم الحضور على مشجعي صاحب الملعب، رهنا بتخفيف الحكومة لقيود الإغلاق في المملكة المتحدة.

من المتوقع أن يتمكن المشجعون من العودة إلى الملاعب اعتبارًا من 17 مايو بأعداد مخفضة، في انتظار قرار الحكومة النهائي بشأن شروط تخفيف الإغلاق والتي سيتم الإعلان عنها في موعد أقصاه 10 مايو.

تم إعادة جدولة مباريات الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي لإتاحة فرصة لكل فريق لاستضافة مباراة واحدة على أرضه مع الجماهير قبل نهاية الموسم.

ستُلعب مباريات الجولة 37 يومي 18 و19 مايو، على تبدأ مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد يوم الأحد 23 مايو كما هو مخطط لها من قبل.

بعد التشاور مع الأندية، تم الاتفاق على أن المباريات لن تكون مفتوحة لمشجعي الفريق الضيف لتعظيم فرصة حضور مشجعي صاحب الملعب.

سلامة وأمن الجماهير لهما أهمية قصوى، وتمثل هذه القرارات خطوة رئيسية نحو عودة الجمهور بشكل كامل للملاعب، بما في ذلك جماهير الفريق الضيف، وذلك في بداية موسم 2021/22.

الدوري الإنجليزي
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