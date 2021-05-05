إقالة ليمان من منصبه في هيرتا برلين بسبب "وصف عنصري"

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 13:20

كتب : FilGoal

ينس ليمان

أعلن نادي هيرتا برلين إقالة ينس ليمان منصبه كعضو في المجلس بسبب استخدام "وصف عنصري".

واعتذر حارس منتخب ألمانيا السابق عن التعليق الذي أرسله إلى دينيس أوجو لاعب ألمانيا السابق الذي يعمل محللا في قناة سكاي سبورتس الألمانية.

وأصدر فيرنر جيجينباور رئيس النادي بيانا: "مثل هذه التصريحات لا تمثل بأي حال من الأحوال القيم التي تمثلها شركة هيرتا برلين".

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وتابع "نحن ننأى بأنفسنا عن جميع أشكال العنصرية ونرحب بالإجراء الذي اتخذته الشركة".

ماذا حدث؟

أرسل الحارس رسالة على تطبيق واتس آب إلى أوجو قائلا: "هل دينيس هو حقا الرجل الأسود المميز".

ونشر أوجو صورة الرسالة على إنستجرام معلقا: "واو، هل أنت جاد؟ ربما لم تكن تلك الرسالة موجهة لي".

Dennis Aogo posted a screenshot of a message Jens Lehmann sent to him on WhatsApp

وقال ليمان عبر "تويتر": "في رسالة خاصة من هاتفي إلى دينيس أوجو، نشأ انطباع اعتذرت عنه في المحادثة معه، بصفته لاعبا للمنتخب سابق، هو على دراية كبيرة وله حضور".

وأوضح مذيع في شبكة "سكاي" الألمانية أن ليمان لن يعود للعمل في الشبكة بعد ما حدث.

ورغم اعتذار ليمان إلا أن رئيس الرياضة في الشبكة الألمانية قال: "غالبا ما كان ينس ليمان كضيف في برامجنا. نشعر بخيبة أمل كبيرة بشأن سلوكه ولم نعد نخطط لدعوته للمشاركة في برامجنا الإذاعية".

أوجو سبق له أن لعب بقميص الناسيونال مانشافت بين أعوام 2010 و2013.

وارتدى الظهير الأيسر على مستوى الأندية قمصان فرايبورج وهامبورج وشالكه وشتوتجارت وهانوفر.

فيما لعب ليمان لأندية شالكه وميلان وبوروسيا دورتموند وأرسنال وشتوتجارت، ومثل منتخب بلاده في 61 مباراة دولية.

ينس ليمان دينيس أوجو في ألمانيا
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