بوكيتينو بعد وداع الأبطال: الحظ لم يحالفنا.. فخور بفريقي

أشاد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان بلاعبيه رغم الخسارة بهدفين أمام مضيفه مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الأرجنتيني في مؤتمر صحفي:"محبطون. الخطة كانت جيدة، بدأنا اللقاء جيدا. النتيجة محبطة لأن في هذه المباريات تحتاج للحظ. الحظ لم يحالفنا اليوم وفي الأسبوع الماضي".

وأضاف "الفريق قدم كل ما لديه، فخور به. لم نستسلم، أهدرنا عندما كانت فرصتنا قائمة للفوز".

وشدد بوكيتينو أنه يثق في لاعبيه بعدما اتهموا حكم المباراة بإهانتهم، وأتم قائلا:"ربما سيحقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الأمر، لكن هذا ليس عذرا".

طالع اتهام لاعبي باريس للحكم بإهانتهم

وخسر باريس بنتيجة 4-1 في مجموع المواجهتين ضد سيتي ليودع دوري الأبطال.

وعبر سيتي للنهائي منتظرا مواجهة تشيلسي أو ريال مدريد.

وبلغ باريس نهائي البطولة العام الماضي وخسر أمام بايرن ميونيخ بهدف.

بينما وصل سيتي النهائي لأول مرة في تاريخه.