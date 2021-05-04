هيريرا وباريديس يتهمان حكم لقاء سيتي بسب لاعبي باريس

اتهم أندير هيريرا ولياندرو باريديس لاعبا باريس سان جيرمان الحكم الدنماركي بيورن كيبرز بسب لاعبي الفريق الفرنسي.

وتأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على سان جيرمان بهدفين دون رد في إياب نصف النهائي في ملعب الاتحاد اليوم الثلاثاء، والانتصار في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لهدف.

وشهدت المباراة طرد مباشر لآنخيل دي ماريا لضربه لفيرناندينيو بدون كرة.

وقال أندير هيريرا عقب المباراة عبر إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية: "الحكم قال للياندرو باريديس تبا لك، لو نحن من قال تلك الجملة سنتعرض للإيقاف لثلاث أو أربع مباريات".

فيما قال فيراتي عبر الإذاعة ذاتها: "الحكم سبني وقال لي تبا لك، إن كنت أنا من قلت ذلك سيتم إيقافي لعشرة مباريات".

أما عن المباراة أكمل هيريرا حديثه عبر الإذاعة وعبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل اليوم لـ60 أو 70 دقيقة كنا فقط نفتقد اللمسة الأخيرة وخك سجلوا من فرصتين".

وواصل "حصلنا على فرصة كانت قريبة من الدخول للمرمى لكننا لم نستغل الأمر".

وأردف "علينا تقبل الأمر ولكن أعتقد أننا نخرج من تلك البطولة ونحن نشعر بالفخر بأنفسنا".

وأتم اللاعب الإسباني حديثه "في الموسم الماضي وصلنا للنهائي والآن في نصف النهائي فنحن من أفضل الفرق الأوروبية وفريق شاب وعلى طريق الصواب ولن نقف عند هذا الحد".