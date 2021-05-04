تقرير قطري: الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الإفريقي يوم 28 مايو

قالت صحيفة الوطن القطرية إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سيجري كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان في قطر في 28 مايو الجاري.

وكتبت أن ملعب جاسم بن حمد بنادي السد سيستضيف اللقاء بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان بطل الكونفدرالية.

وأشارت إلى أن الناديين سيخضعان لنظام الفقاعة الصحية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن كاف استقر على يوم 28 مايو لإجراء المباراة. (التفاصيل)

🚨 رسميًا | الكاف يعلن إستضافة ملعب جاسم بن حمد بنادي #السد لنهائي كأس السوبر الإفريقي بين #الأهلي المصري 🇪🇬 و #نهضة_بركان المغربي 🇲🇦 يوم الجمعة 28 مايو 2021 ، وسيخضع الفريقين لنظام الفقّاعة الصحية 🏨 @caf_online_AR pic.twitter.com/spXcnzQBv0 — جريدة الوطن (@al_watanQatar) May 4, 2021

وتستضيف قطر كأس السوبر الإفريقي للموسم الثالث على التوالي.

في 2019 فاز الرجاء المغربي على الترجي التونسي.

وفي 2020 فاز الزمالك على الترجي التونسي.

ويسعى الأهلي لتعزيز رقمه القياسي كأكثر فريق توج باللقب برصيد 6 مرات.

بينما يخوض نهضة بركان السوبر الإفريقي لأول مرة في تاريخه.