مصدر بـ كاف يكشف لـ في الجول: متى يصدر قرار تأجيل تصفيات المونديال.. والمواعيد المقترحة

صار من المنتظر، أن يصدق المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، على قرار تأجيل تصفيات القارة لكأس العالم 2022، يوم 15 مايو الحالي، في اجتماعه المقبل.

وكان مصدر مسؤول بالاتحاد القاري، قد أوضح لـ FilGoal.com في وقت سابق، أن فكرة تأجيل تصفيات المونديال مطروحة. (طالع التفاصيل)

وكان من المُنتظَر أن ينطلق دور المجموعات لتصفيات المونديال عن قارة إفريقيا في شهر يونيو المقبل، ثم تُستكمَل في سبتمبر وتنتهي في أكتوبر، وضع سيتغير لو أقر كاف تأجيل التصفيات.

وفي حال تأجيل التصفيات، ستقام الجولتان الأولى والثانية في التوقف الدولي في شهر سبتمبر، والثانية والرابعة في أكتوبر، والخامسة والسادسة، في نوفمبر.

أما الدور النهائي، ففي هذه الحالة يقام في التوقف الدولي المنتظر في مارس 2022.

وتقع مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وأنجولا وليبيا.

ويتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات العشرة لخوض دور فاصل لحسم المتأهلين الخمسة عن القارة السمراء إلى مونديال قطر.