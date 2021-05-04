مصدر بـ كاف يكشف لـ في الجول: متى يصدر قرار تأجيل تصفيات المونديال.. والمواعيد المقترحة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 20:43

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

صار من المنتظر، أن يصدق المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، على قرار تأجيل تصفيات القارة لكأس العالم 2022، يوم 15 مايو الحالي، في اجتماعه المقبل.

وكان مصدر مسؤول بالاتحاد القاري، قد أوضح لـ FilGoal.com في وقت سابق، أن فكرة تأجيل تصفيات المونديال مطروحة. (طالع التفاصيل)

وكان من المُنتظَر أن ينطلق دور المجموعات لتصفيات المونديال عن قارة إفريقيا في شهر يونيو المقبل، ثم تُستكمَل في سبتمبر وتنتهي في أكتوبر، وضع سيتغير لو أقر كاف تأجيل التصفيات.

أخبار متعلقة
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مواعيد تسليم أسماء المشاركين في البطولات القارية والقيد واستثناءات كاف يكشف عبر في الجول تعيينات لجانه الجديدة مصدر بـ كاف لـ في الجول: اتخذنا قرارا بتطبيق دوري السوبر الإفريقي بالفعل.. ومن الصعب أن ترفضه الأندية

وفي حال تأجيل التصفيات، ستقام الجولتان الأولى والثانية في التوقف الدولي في شهر سبتمبر، والثانية والرابعة في أكتوبر، والخامسة والسادسة، في نوفمبر.

أما الدور النهائي، ففي هذه الحالة يقام في التوقف الدولي المنتظر في مارس 2022.

وتقع مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وأنجولا وليبيا.

ويتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات العشرة لخوض دور فاصل لحسم المتأهلين الخمسة عن القارة السمراء إلى مونديال قطر.

تصفيات كأس العالم 2022 منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر ليلة الأبطال – كروس: هذا ما عابنا في الذهاب ضد تشيلسي.. قادرون على الفوز بالثنائية 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر بـ كاف يكشف لـ في الجول: متى يصدر قرار تأجيل تصفيات المونديال.. والمواعيد المقترحة 10 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر ليلة الأبطال – زيدان: أرفع قبعتي لكل لاعبي فريقي بسبب ما حدث.. ولن أخاطر براموس 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كابيللو: مورينيو لا يكفي لضمان فوز روما 19 دقيقة | الدوري الإيطالي
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: اللاعبون أدركوا ثقافة الفوز بعد انتصارنا على المصري والإنتاج 26 دقيقة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال – مانشستر سيتي يتحدى سان جيرمان 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أبو جريشة في تصريحات نارية: كثيرون عملوا في الإسماعيلي لمصلحتهم.. قطاع الناشئين دُمر 51 دقيقة | مصر
تشيلسي يكشف عن حضور نواب للجماهير في اجتماعات الإدارة 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي
قد ينال إعجابك