تشيلسي يكشف عن حضور نواب للجماهير في اجتماعات الإدارة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 19:58

كتب : FilGoal

تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي بشكل رسمي حضور ممثلين عن جماهير النادي في اجتماعات مجلس الإدارة بداية من 1 يوليو المقبل.

سيتم انتخاب ثلاثة ممثلين عن الجماهير ليتمكنوا من حضور اجتماعات مجلس الإدارة ويكونوا جزءا في صنع القرار بالنادي.

وتتضمن معايير الترشيحات وكذلك الاختيار النهائي أن يكون ممثلا لقاعدة الجماهير بشكل عام وشامل، ويتم إجراء اختيارات جديدة قبل بداية كل موسم.

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وسيُطلب من المرشحين الناجحين الدخول في اتفاقية سرية مماثلة للالتزامات السرية لعضو مجلس إدارة النادي.

ويحق للمرشحين من الجماهير حضور ما يقرب من أربعة اجتماعات في السنة وأكثر إذا كان الأمر مناسبا.

ولكن لن يحق لهم التصويت أو المشاركة في الاجتماعات التي تتعلق باللاعبين والموظفين.

نادي تشيلسي يعلن انه سيتم اختيار 3 نواب للجماهير بالانتخاب يحضرون اجتماعات الادارة من اجل المشاركة في اتخاذ القرارات.

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