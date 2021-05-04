خبر سار لجماهير ليفربول.. عودة فان دايك للتدريبات

عاد فيرجيل فان دايك نجم ومدافع ليفربول للظهور في تدريبات فريقه مرة أخرى بعد التعافي من الإصابة.

وتعرض المدافع الهولندي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في شهر أكتوبر الماضي.

وظهر فان دايك وهو يتدرب بشكل منفرد وهو جزء من التأهيل قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية مع باقي اللاعبين.

ومن غير المرجح عودة فان دايك للمشاركة مع ليفربول فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي.

فان دايك البالغ من العمر 29 عاما انضم لصفوف ليفربول مطلع عام 2018 قادما من ساوثامبتون.

وفاز فان دايك مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كما عاد أيضا جو جوميز مدافع ليفربول للتدريبات مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات لفترة طويلة من الموسم الجاري.

ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة من 33 مباراة.