أسوان لـ في الجول: مجاهد مُصر على إنهاء الموسم 30 سبتمبر.. ونعمل على إنهاءه مبكرا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 15:56

كتب : FilGoal

أسوان - الجونة

أوضح محمد سيد حامد أمين صندوق نادي أسوان أنه لا نية لإلغاء الموسم الحالي عقب المشاركة في اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة صباح اليوم الثلاثاء.

وقال سيد حامد لـ FilGoal.com: "لم يحضر الأهلي والزمالك الاجتماع، وأصر أحمد مجاهد رئيس الاتحاد على إنهاء الموسم 30 سبتمبر ولن تتأجل أي مباراة أو تتبدل أماكن إقامتها".

وأشار "سيعمل على إنهاء الدوري مبكرا في 15 أغسطس".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي: معظم الأندية رحبت باللعب أثناء الأولمبياد من أجل إنهاء الدوري مبكرا الزمالك: نتمسك بإعادة مباراة بيراميدز.. ونحن أكثر ناد تعرضا للظلم التحكيمي إصابة هاني عادل لاعب المحلة بالرباط الصليبي مجاهد لـ في الجول: فكرة إلغاء الدوري؟ تخريف وغير مطروحة نهائيا

وأضاف "بيراميدز والاتحاد رفضوا خوض المباريات أثناء التوقف لمشاركة مصر في الأولمبياد".

وتابع "الموسم مرهق وطويل لأن كل المنظومة مجهدة وسنحاول إنهاء الموسم مبكرا من أجل ترتيب الأوراق".

وأتم "قيل لنا لا نية لإلغاء الدوري".

ووصل الدوري المصري إلى الجولة 20 من المسابقة والتي تبدأ الثلاثاء بمواجهة تجمع البنك الأهلي والإنتاج الحربي.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، يليه الأهلي برصيد 37 نقطة من 17 مباراة.

وكان الأهلي قد طلب تأجيل مباراتين بسبب ضغط المباريات إلى فترة التوقف أثناء الأولمبياد وهو ما قُوبل بالموافقة من الاتحاد المصري. (طالع التفاصيل)

أسوان اتحاد الكرة الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يطالب بحكام أجانب لباقي مبارياته في الدوري.. ويناشد اتحاد الكرة بكشف الحقائق 2 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: اقتنعت بتدريب روما لهذه الأسباب 3 دقيقة | الدوري الإيطالي
اتحاد الكرة يعلن إيقاف سيد عبد الحفيظ وإحالته للتحقيق 4 دقيقة | الدوري المصري
عودة دربي فلورنسا.. إمبولي يعود إلى الدوري الإيطالي من جديد 14 دقيقة | الدوري الإيطالي
المصري لـ في الجول: ننهي الدوري 20 أغسطس في هذه الحالة.. واجتماع مع الحكام لإيجاد حلول 36 دقيقة | الدوري المصري
بعد 9 سنوات.. بايرن يودع نجمه 42 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة: القمة في موعدها.. وصفحة الحكم الأجنبي انتهت تماما رغم وجود الأخطاء 49 دقيقة | الدوري المصري
مجاهد: الأسهل عدم ذهاب الزمالك إلى النيابة والحضور لاتحاد الكرة للتحقق من استئناف إمام عاشور 57 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي
قد ينال إعجابك