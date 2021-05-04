أسوان لـ في الجول: مجاهد مُصر على إنهاء الموسم 30 سبتمبر.. ونعمل على إنهاءه مبكرا

أوضح محمد سيد حامد أمين صندوق نادي أسوان أنه لا نية لإلغاء الموسم الحالي عقب المشاركة في اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة صباح اليوم الثلاثاء.

وقال سيد حامد لـ FilGoal.com: "لم يحضر الأهلي والزمالك الاجتماع، وأصر أحمد مجاهد رئيس الاتحاد على إنهاء الموسم 30 سبتمبر ولن تتأجل أي مباراة أو تتبدل أماكن إقامتها".

وأشار "سيعمل على إنهاء الدوري مبكرا في 15 أغسطس".

وأضاف "بيراميدز والاتحاد رفضوا خوض المباريات أثناء التوقف لمشاركة مصر في الأولمبياد".

وتابع "الموسم مرهق وطويل لأن كل المنظومة مجهدة وسنحاول إنهاء الموسم مبكرا من أجل ترتيب الأوراق".

وأتم "قيل لنا لا نية لإلغاء الدوري".

ووصل الدوري المصري إلى الجولة 20 من المسابقة والتي تبدأ الثلاثاء بمواجهة تجمع البنك الأهلي والإنتاج الحربي.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، يليه الأهلي برصيد 37 نقطة من 17 مباراة.

وكان الأهلي قد طلب تأجيل مباراتين بسبب ضغط المباريات إلى فترة التوقف أثناء الأولمبياد وهو ما قُوبل بالموافقة من الاتحاد المصري. (طالع التفاصيل)