اتحاد الكرة يوافق على ترحيل مباراتي الأهلي ضد دجلة وسيراميكا كليوباترا

الأحد، 02 مايو 2021 - 13:54

كتب : FilGoal

هدف طاهر محمد طاهر لـ الأهلي أمام الجونة

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا.

وكان من المقرر إقامة المباراتين ضمن الجولتين 22 و23 في يومي 18 و25 مايو الجاري على الترتيب.

وطلب الأهلي تأجيل المباراتين إلى فترة توقف المسابقة من أجل تجمع المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو وذلك بسبب ارتباطاته القارية.

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وتأتي فترة توقف المنتخب الأولمبي من 7 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

وأحال الاتحاد المصري طلب الأهلي إلى إدارة المسابقات لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك، وله مباراتين مؤجلتين.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام غزل المحلة مساء غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة 19.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن موعد مباريات المتبقي من موسم الدوري وأكد أنه لا نية لتأجيل أي مباراة إلا إذا وافق النادي على خوضها فترة توقف المنتخب الأولمبي دون لاعبيه في المنتخب.

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