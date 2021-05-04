الإسماعيلي: معظم الأندية رحبت باللعب أثناء الأولمبياد من أجل إنهاء الدوري مبكرا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 15:39

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

كشف محمد إبراهيم عبد الرحيم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي عن ترحيب معظم أندية الدوري المصري للعب المباريات في فترة التوقف بسبب مشاركة منتخب مصر الاولمبي بأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وقال عبد الرحيم في تصريحات لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "حضرنا اجتماع لجنة الأندية باتحاد الكرة من أجل مناقشة جدول الجولات المتبقية من الدوري".

وأضاف "اقترح مجلس إدارة اتحاد الكرة اللعب بدون لاعبي المنتخب الأولمبي أثناء ظهورهم في الأولمبياد من أجل أن ينتهي الموسم في شهر أغسطس بدلا من سبتمبر".

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وشدد "قوبل الاقتراح بترحيب من معظم الأندية باستثناء بيراميدز والاتحاد السكندري".

وأردف "لم يحضر مندوبا الأهلي والزمالك لكني لا أتوقع اعتراض الناديين".

وعن موقف ناديه أوضح "وافقنا بصفة مبدئية، لكن القرار سيتخذ بعد العودة إلى الجهاز الفني، في حالة موافقتهم على اللعب أثناء الأولمبياد لن نمانع كمجلس إدارة".

وأشار عضو مجلس إدارة الدراويش إلى أن الاجتماع شهد شكوى بعض الأندية من التحكيم.

وأردف "رغم الاستعانة بحكم الفيديو المساعد غير أن بعض الفرق تشعر بالظلم".

وأتم عبد الرحيم "أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المُديرة لاتحاد الكرة وعد بحلول خاصة بشأن حكم الفيديو المساعد".

ووصل الدوري المصري إلى الجولة 20 من المسابقة والتي تبدأ الثلاثاء بمواجهة تجمع البنك الأهلي والإنتاج الحربي.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، يليه الأهلي برصيد 37 نقطة من 17 مباراة.

وكان الأهلي قد طلب تأجيل مباراتين بسبب ضغط المباريات إلى فترة التوقف أثناء الأولمبياد وهو ما قُوبل بالموافقة من الاتحاد المصري. (طالع التفاصيل)

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