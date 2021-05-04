فونسيكا: قدمت كل ما لدي لروما

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 14:57

كتب : FilGoal

باولو فونسيكا - روما الإيطالي

تحدث باولو فونسيكا المدير الفني لروما بعد الكشف عن قرار رحيله بنهاية الموسم.

أعلن نادي روما يوم الثلاثاء رحيل مدربه البرتغالي عقب نهاية الموسم الجاري بالاتفاق بين الطرفين.

قال باولو فونسيكا في تصريحات لموقع ناديه: "على مدار العامين الماضيين، شهدنا عددا من النجاحات والإخفاقات، لكنني دائما ما قدمت كل ما لدي من أجل هذا النادي وهذه المدينة".

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وأضاف "أود أن أشكر جماهير روما، وكل من عملنا معهم في تريجوريا واللاعبين وكل من ساعدنا خلال هذه الرحلة، أتمنى للجميع التوفيق".

وواصل "لا يزال أمامنا بعض المباريات المهمة جدًا هذا الموسم ونريد الفوز بها، وسنواصل تقديم كل ما لدينا من أجل القيام بذلك".

يستمر فونسيكا وطاقمه المعاون في قيادة فريق العاصمة الإيطالية حتى نهاية الموسم الحالي.

في صيف 2019 وقع فونسيكا على عقد يربطه بروما لمدة عامين.

الانفصال عن المدرب البرتغالي يأتي في ظل تذبذب أداء الفريق في الدوري الإيطالي حيث يحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

المدرب البرتغالي البالغ 48 عاما قاد الذئاب في 96 مباراة بجميع المسابقات حقق الفوز في 50 وتعادل في 19 وخسر 27.

قبل أيام ظهر اسم ماوريسيو ساري كمرشح أبرز لتولي مهمة تدريب روما الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن ساري هو الاسم المفضل لتولي المهمة إذ عقد اجتماعا مع تياجو بينتو ووكيله فالي رمضاني.

وينافس ماسيمليانو أليجري، ساري في تدريب روما، لكن الأول غير مقتنع بمشروع النادي العاصمي.

باولو فونسيكا روما
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