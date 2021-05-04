قائد واتفورد: فيروس كورونا مزق جسدي

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 14:08

كتب : FilGoal

تروي ديني - واتفورد - ليفربول

كشف تروي ديني قائد واتفورد عن تجربته المريرة في المعاناة مع فيروس كورونا.

في مارس من العام الماضي أصيب ديني بفيروس كورونا، وكان من أكثر المعارضين لعودة الحياة لكرة القدم في شهر يونيو بعد توقف دام نحو 3 أشهر خوفا على سلامة اللاعبين.

وقال ديني في تصريحات لجريدة ذا إيفنينج ستاندرد: "كنت أعاني من مشاكل في الكلى ومشاكل في الأمعاء السفلية. كنت أتبول بالدم أيضًا".

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وأضاف "لقد مزق فيروس كورونا جسدي".

كان على مهاجم واتفورد أن يقضي خمسة أيام في المستشفى حين كان يعالج من الفيروس.

وأوضح "كان الطبيب يقول لي ليس لديك جهاز مناعة".

وتابع "لقد لعبت عدة مباريات بكسر في الضلوع أو كسر في أصابع القدم، ولكن عندما حاولت التدرب في المنزل فشلت في استكمال 15 دقيقة قبل أن أذهب لأتقيأ".

رغم العديد من الإصابات التي تعرض لها ديني تمكن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا من تسجيل سبعة أهداف في 18 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

ونجح واتفورد في العودة سريعا للدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم واحد قضاه في دوري الدرجة الثانية قبل نهاية الموسم بعدة جولات.

تروي ديني واتفورد
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