مهاجم أستراليا الأولمبي يتحدث عن إمكانية اللعب أمام نجوم مصر وإسبانيا والأرجنتين

يأمل رينو بيسكوبو مهاجم ويلنجتون فينيكس الأسترالي مواجهة محمد صلاح وليونيل ميسي وسيرخيو راموس عندما يشارك بقميص منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو 2020.

ووقع المنتخب الأسترالي في المجموعة الثالثة التي ضمت مصر بطل إفريقيا وإسبانيا بطل أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

وقال بيسكوبو في تصريحات نقلها موقع"Stuff" قائلا: "لأكون أمينا أفضل مجموعتنا، أن نذهب لخوض غمار الأولمبياد ونلعب أمام دول مثل إسبانيا والأرجنتين ومصر وأمام هؤلاء اللاعبين ذو الطراز الرفيع، يا لها من تجربة جيدة".

وأتم "أتذكر عندما كنت في فريق إنتر ميلان الإيطالي وأتدرب مع الفريق الأول، كان هذا غير حقيقي".

ولم يتقرر بعد إمكانية مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد الصيف المقبل.

وقال شوقي غريب لقناة "أون تايم سبورتس" سابقا: "اللاعب الوحيد الذي وقع الاختيار عليه (من فوق السن) هو محمد صلاح، فهو من أفضل 3 لاعبين في العالم". (طالع التفاصيل)