مهاجم أستراليا الأولمبي يتحدث عن إمكانية اللعب أمام نجوم مصر وإسبانيا والأرجنتين

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 13:41

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر - محمد صلاح

يأمل رينو بيسكوبو مهاجم ويلنجتون فينيكس الأسترالي مواجهة محمد صلاح وليونيل ميسي وسيرخيو راموس عندما يشارك بقميص منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو 2020.

ووقع المنتخب الأسترالي في المجموعة الثالثة التي ضمت مصر بطل إفريقيا وإسبانيا بطل أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

وقال بيسكوبو في تصريحات نقلها موقع"Stuff" قائلا: "لأكون أمينا أفضل مجموعتنا، أن نذهب لخوض غمار الأولمبياد ونلعب أمام دول مثل إسبانيا والأرجنتين ومصر وأمام هؤلاء اللاعبين ذو الطراز الرفيع، يا لها من تجربة جيدة".

أخبار متعلقة
منافس مصر – إصابة مروعة لظهير إسبانيا الأولمبي تثير رعب هالاند مدرب إسبانيا الأولمبي: صلاح سيكون إضافة للأولمبياد.. ولم أستقر على هوية اللاعبين الكبار مدرب الأرجنتين الأولمبي: مشاركة صلاح تضيف أهمية للأولمبياد.. لم أتحدث مع أروابارينا وهذا موقف ميسي شوقي غريب: أعتبر أستراليا فريقا أوروبيا.. ولهذا تحب الجماهير المنتخب الأولمبي

وأتم "أتذكر عندما كنت في فريق إنتر ميلان الإيطالي وأتدرب مع الفريق الأول، كان هذا غير حقيقي".

ولم يتقرر بعد إمكانية مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد الصيف المقبل.

وقال شوقي غريب لقناة "أون تايم سبورتس" سابقا: "اللاعب الوحيد الذي وقع الاختيار عليه (من فوق السن) هو محمد صلاح، فهو من أفضل 3 لاعبين في العالم". (طالع التفاصيل)

أستراليا الأولمبي طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة هاني عادل لاعب المحلة بالرباط الصليبي 42 ثاتيه | الدوري المصري
قائد واتفورد: فيروس كورونا مزق جسدي 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مهاجم أستراليا الأولمبي يتحدث عن إمكانية اللعب أمام نجوم مصر وإسبانيا والأرجنتين ساعة | منتخب مصر
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مواعيد تسليم أسماء المشاركين في البطولات القارية والقيد واستثناءات ساعة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد - عودة راموس وميندي في مواجهة تشيلسي ساعة | أوروبا
روما يعلن رحيل مدربه بنهاية الموسم 2 ساعة | الدوري الإيطالي
تحليل في الجول - هل يمكننا منح ماركينيوس عباءة مثل سوبرمان 2 ساعة | تحليل في الجول
مجاهد لـ في الجول: فكرة إلغاء الدوري؟ تخريف وغير مطروحة نهائيا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي
قد ينال إعجابك