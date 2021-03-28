شوقي غريب: قررنا ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأولمبياد.. ولهذا لم ينضم رمضان صبحي

الأحد، 28 مارس 2021 - 00:24

كتب : FilGoal

شوقي غريب - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أنه استقر على ضم محمد صلاح للقائمة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو موضحا إصابة رمضان صبحي قائد المنتخب.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر ـ الأولمبي

وقال شوقي غريب لقناة "أون تايم سبورتس": "اللاعب الوحيد الذي وقع الاختيار عليه (من فوق السن) هو محمد صلاح، فهو من أفضل 3 لاعبين في العالم".

وأكمل "الاختيارات المتبقية للاعبين الكبار متوقفة على حاجة الفريق".ل

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ويحق لكل منتخب تأهل للأولمبياد ضم 3 لاعبين أعمارهم تخطت 23 عاما.

وتابع "لننتظر حتى قرعة البطولات ونرى من سينضم لقائمة منتخب فرنسا والأرجنتين وألمانيا".

وأكمل "إضافة لاعب من فوق السن يجب أن تكون من لاعب أقوى من الذي نمتكله في المنتخب الأوليمبي".

وأضاف "مصر بأكملها تتحدث حول الثلاثي الكبير منذ إنطلاق صافرة بطولة إفريقيا للشباب".

واستمر "إسبانيا بطل أوروبا في نفس المرحلة العمرية وقرأت تصريحا لسيرجيو راموس يقول فيه إن الأولمبياد هي البطولة الوحيدة التي لم يشارك بها، لذلك قد نرى راموس معهم، مثلما انضم نيمار للبرازيل في بطولة 2016".

وحول إصابة رمضان صبحي، قال: "كان سينضم للمسعكر إذا علمت إنه ليس مصابا، فهو لم ينضم للمنتخب الأول أيضا".

واستمر "رمضان عنصر مهم للمنتخب الأوليمبي وشارك في كأس العالم 2018 ولديه خبرة كبيرة".

وأتم "هدفي هو تدريب المنتخبات، تلقيت العديد من العروض لكني أرغب في تدريب المنتخبات".

محمد صلاح رمضان صبحي
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