مصدر بـ الكاف يوضح لـ في الجول مواعيد تسليم أسماء المشاركين في البطولات القارية والقيد واستثناءات

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 13:19

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف موعد تسليم أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية وهل سيحدث استثناء.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم منذ أيام موعد نهاية الموسم في 30 سبتمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "الموعد الطبيعي لتسليم أسماء الأندية المشاركة في البطولات القارية هو 30 يونيو، قد يحدث استثناء من كاف لبعض البلدان بحسب أوضاعها عن طريق وضع اسم البلد في القُرعة بانتظار تحديد الطرف الذي سيمثلها".

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وأتم "فترات القيد نفس العام الماضي، 10 و20 و30 يوليو".

من جانبه أوضح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المُديرة لاتحاد الكرة حقيقة إلغاء الدوري.

وقال مجاهد في تصريح مقتضب لـ FilGoal.com: "فكرة إلغاء الدوري؟ تخريف وغير مطروحة نهائيا".

وأضاف "نعقد جلسة اليوم مع كافة الأندية لمنافشة كافة التطوارت وكذلك القيد وإمكانية إقامة المباريات أثناء مشاركة المنتخب في الأولمبياد".

وأتم "سنعرض هذه الأمور على الأندية وسنعلن القرارت تباعا".

ووصل الدوري المصري إلى الجولة 20 من المسابقة والتي تبدأ اليوم بمواجهة تجمع البنك الأهلي والإنتاج الحربي.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، يليه الأهلي برصيد 37 نقطة من 17 مباراة.

وكان الاتحاد المصري الموسم الماضي قد أعلن مشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب على الترتيب ضمن البطولات القارية للموسم الجاري.

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