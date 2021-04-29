اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري كاملا والختام 30 سبتمبر.. وموقف المؤجلات موعد السوبر

الخميس، 29 أبريل 2021 - 16:04

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري حتى نهايته والمقرر ختامه في 30 سبتمبر.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد الجولات من 22 إلى 34 المباراة الختامية.

وكشف اتحاد الكرة عن أنه أي تأجيل يحدث، سيتم إقامته خلال فترة تجمع المنتخب الأولمبي ووقتها ستلعب الأندية بدون لاعبيها المختارين في المنتخب الأولمبي.

أخبار متعلقة
تقرير: مستقبل ديبالا مع يوفنتوس يعتمد على دوري الأبطال مواعيد مباريات الخميس 29 أبريل 2021.. الزمالك ضد المقاولون والدوري الأوروبي كرة يد - نجحن في استعادة الثنائية مجددا.. سيدات الأهلي يحققن الدوري بالفوز على الشمس كرة سلة - خطوة على لقب الدوري.. سيدات سبورتنج يهزمن الأهلي مجددا

وتم الإعلان عن إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 1 يوليو على استاد القاهرة.

وتقام مباريات الجولة 22 في الفترة 14 إلى 19 مايو بينما الجولة التالية من 19 إلى 25 من الشهر نفسه، بينما الجولة 24 تقام في الفترة من 24 إلى 28 مايو قبل التوقف الدولي.

وتلعب مباريات كأس مصر في الفترة من 28 إلى 30 مايو على أن ينطلق معسكر المنتخب في الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو.

ويتم استئناف مسابقة الدوري بالجولة 25 عقب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وتقام الجولة في يومي 17 و18 يونيو.

الدوري المصري الأهلي الزمالك اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري كاملا والختام 30 سبتمبر.. وموقف المؤجلات موعد السوبر 25 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: فترة غياب تريزيجيه قد تمتد إلى عام كامل 39 دقيقة | المحترفون
تشيلسي مهتم بإعادة لوكاكو ساعة | الدوري الإنجليزي
أندير هيريرا: سنذهب لملاقاة سيتي في مانشستر للفوز فقط فليس لدينا ما نخسره ساعة | أوروبا
كرة سلة - الزمالك في المجموعة الثالثة من بطولة إفريقيا تحت رعاية NBA ساعة | رياضات أخرى
دي بروين يكشف حديثه مع محرز قبل تنفيذ ركلته الرائعة أمام سان جيرمان 2 ساعة | أوروبا
تقارير: ميلان لن يقيل بيولي 2 ساعة | الدوري الإيطالي
كارباخال يصاب مجددا ويغيب لنهاية الموسم 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك