اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري كاملا والختام 30 سبتمبر.. وموقف المؤجلات موعد السوبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري حتى نهايته والمقرر ختامه في 30 سبتمبر.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد الجولات من 22 إلى 34 المباراة الختامية.

وكشف اتحاد الكرة عن أنه أي تأجيل يحدث، سيتم إقامته خلال فترة تجمع المنتخب الأولمبي ووقتها ستلعب الأندية بدون لاعبيها المختارين في المنتخب الأولمبي.

وتم الإعلان عن إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 1 يوليو على استاد القاهرة.

وتقام مباريات الجولة 22 في الفترة 14 إلى 19 مايو بينما الجولة التالية من 19 إلى 25 من الشهر نفسه، بينما الجولة 24 تقام في الفترة من 24 إلى 28 مايو قبل التوقف الدولي.

وتلعب مباريات كأس مصر في الفترة من 28 إلى 30 مايو على أن ينطلق معسكر المنتخب في الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو.

ويتم استئناف مسابقة الدوري بالجولة 25 عقب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وتقام الجولة في يومي 17 و18 يونيو.