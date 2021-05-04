مجاهد لـ في الجول: فكرة إلغاء الدوري؟ تخريف وغير مطروحة نهائيا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 12:13

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أوضح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المُديرة لاتحاد الكرة حقيقة إلغاء الدوري.

وانتشرت بعض التقارير في الساعات الأخيرة تشير إلى احتمالية إلغاء الموسم الحالي من الدوري.

وقال مجاهد في تصريح مقتضب لـ FilGoal.com: "فكرة إلغاء الدوري؟ تخريف وغير مطروحة نهائيا".

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وأضاف "نعقد جلسة اليوم مع كافة الأندية لمنافشة كافة التطوارت وكذلك القيد وإمكانية إقامة المباريات أثناء مشاركة المنتخب في الأولمبياد".

وأتم "سنعرض هذه الأمور على الأندية وسنعلن القرارت تباعا".

ووصل الدوري المصري إلى الجولة 20 من المسابقة والتي تبدأ اليوم بمواجهة تجمع البنك الأهلي والإنتاج الحربي.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، يليه الأهلي برصيد 37 نقطة من 17 مباراة.

وكان الأهلي قد طلب تأجيل مباراتين بسبب ضغط المباريات إلى فترة التوقف أثناء الأولمبياد وهو ما قُوبل بالموافقة من الاتحاد المصري. (طالع التفاصيل)

أحمد مجاهد في الدوري الدوري المصري
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