لوكاكو: بنزيمة أفضل مهاجم في العالم.. وهذا ما كنت افتقده

اختار روميلو لوكاكو مهاجم إنتر الإيطالي الفرنسي كريم بنزيمة كأفضل مهاجم في العالم.

وتحدث لوكاكو عبر قناة RTBF البلجيكية عقب التتويج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي قائلا: "آمل أن يستطيع زملائي في منتخب بلجيكا من تحقيق الألقاب: تيبو كورتوا وإدين وثورجان هازارد وأكسيل فيتسل وكيفين دي بروين".

وأضاف "الفوز بالألقاب يمنحك الخبرة ويتيح لك فهم أوجه اللعبة، ويمنحك عقلية قاتلة وهو ما كنت افتقده".

وتابع "ومن ثم قلت لنفسي هذا يكفي أنه وقت التغيير".

وواصل "في هذه اللحظة أنا سعيد لأننا الأبطال، ولكن أركز حاليا على بطولة يورو 2020".

وأتم "من أفضل مهاجم في العالم؟ بلا شك كريم بنزيمة".

لوكاكو سجل 21 هدفا في الدوري الإيطالي الموسم الحالي ويحتل وصافة ترتيب هدافي المسابقة خلف كريستيانو رونالدو.

البلجيكي البالغ 27 عاما سجل منذ انضمامه إلى إنتر 61 هدفا وصنع 15 في 92 مباراة بجميع المسابقات.