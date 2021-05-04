كاف يكشف عبر في الجول تعيينات لجانه الجديدة
الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 10:47
كتب : محمد عبد العظيم
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيينات جديدة للجانه حسبما علم FilGoal.com.
وسيتولى كل من المناصب كالآتي حسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل كاف:
الموريتاني أحمد ولد يحيي: رئيس للجنة مسابقات الأندية بالكاف.
الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس كاف: رئيس للجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا.
الكاميروني سيدو مبومبو نجويا: رئيس للجنة المُديرة لبطولة كأس أمم إفريقيا.
السنغالي أوجستن سينجور: رئيس للجنة القانونية للكاف.
كنيزات إبراهيم من جُزر القُمر: رئيسة للجنة كرة القدم النسائية.
الجيبوتي سليمان وابيري: رئيس للجنة مسابقات الشباب.
وكان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي قد أصبح رئيسا للاتحاد الإفريقي "كاف" لمدة 4 سنوات بشكل رسمي في مارس الماضي، ليخلف الملغاشي أحمد أحمد.
وفاز الجنوب إفريقي بالجائزة بالتزكية بعد انسحاب كافة مرشحيه.
وأوضح حينها موتسيبي أنه سيكون له 5 نواب بدلا من 3.