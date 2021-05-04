كاف يكشف عبر في الجول تعيينات لجانه الجديدة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 10:47

كتب : محمد عبد العظيم

باتريس موتسيبي - رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيينات جديدة للجانه حسبما علم FilGoal.com.

وسيتولى كل من المناصب كالآتي حسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل كاف:

الموريتاني أحمد ولد يحيي: رئيس للجنة مسابقات الأندية بالكاف.

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الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس كاف: رئيس للجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا.

الكاميروني سيدو مبومبو نجويا: رئيس للجنة المُديرة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

السنغالي أوجستن سينجور: رئيس للجنة القانونية للكاف.

كنيزات إبراهيم من جُزر القُمر: رئيسة للجنة كرة القدم النسائية.

‏الجيبوتي سليمان وابيري: رئيس للجنة مسابقات الشباب.

وكان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي قد أصبح رئيسا للاتحاد الإفريقي "كاف" لمدة 4 سنوات بشكل رسمي في مارس الماضي، ليخلف الملغاشي أحمد أحمد.

وفاز الجنوب إفريقي بالجائزة بالتزكية بعد انسحاب كافة مرشحيه.

وأوضح حينها موتسيبي أنه سيكون له 5 نواب بدلا من 3.

الاتحاد الإفريقي كاف
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