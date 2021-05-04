كاف يكشف عبر في الجول تعيينات لجانه الجديدة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيينات جديدة للجانه حسبما علم FilGoal.com.

وسيتولى كل من المناصب كالآتي حسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل كاف:

الموريتاني أحمد ولد يحيي: رئيس للجنة مسابقات الأندية بالكاف.

الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس كاف: رئيس للجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا.

الكاميروني سيدو مبومبو نجويا: رئيس للجنة المُديرة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

السنغالي أوجستن سينجور: رئيس للجنة القانونية للكاف.

كنيزات إبراهيم من جُزر القُمر: رئيسة للجنة كرة القدم النسائية.

‏الجيبوتي سليمان وابيري: رئيس للجنة مسابقات الشباب.

وكان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي قد أصبح رئيسا للاتحاد الإفريقي "كاف" لمدة 4 سنوات بشكل رسمي في مارس الماضي، ليخلف الملغاشي أحمد أحمد.

وفاز الجنوب إفريقي بالجائزة بالتزكية بعد انسحاب كافة مرشحيه.

وأوضح حينها موتسيبي أنه سيكون له 5 نواب بدلا من 3.