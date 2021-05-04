خبر في الجول – كاف يصدّق على 7 ملاعب مصرية لاستضافة تصفيات المونديال

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 02:28

كتب : محمد عبد العظيم

استاد القاهرة - دوري أبطال إفريقيا

صدّق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الملاعب المؤهلة لاستضافة مباريات أول جولتين في تصفيات كأس العالم.

وعلم FilGoal.com أن تلك الملاعب اجتازت اختبار الأمن والسلامة من لجنة إدارة الأمن والسلامة في كاف.

وعرفت مصر التصديق على 7 ملاعب مختلفة، وهي: القاهرة، 30 يونيو، برج العرب، الإسكندرية، الإسماعيلية، الأهلي we السلام، السويس.

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فيما تعد جنوب إفريقيا أكثر دولة تعرف تصديقا على ملاعبها بواقع 13 ملعبا، وحصلت نيجيريا على التصديق في 7 ملاعب، والمغرب في 6 ملاعب.

وتقع مصر في المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم 2022 رفقة الجابون وليبيا وأنجولا.

وتستقبل مصر نظيرتها أنجولا في أول جولة، قبل أن تحل ضيفة على الجابون في الجولة الثانية.

وحصلت الجابون على تصديق ملعب رينوفيشن.

بينما رفض كاف التصديق على ملاعب مجموعة من الدول على رأسها السنغال وبوركينا فاسو وبورندي وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وأعطاها مهلة لتحسين أوضاعها.

كاف في إفريقيا استاد القاهرة
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